Adıyaman'da PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi
ADIYAMAN'da, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen arazi aramasında, terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi.
ADIYAMAN'da, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen arazi aramasında, terör örgütü Pkk'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Şehit Uzman Kürşat Yılmaz-37' operasyonu kapsamında, Derinsu köyü kırsalında yaptığı arazi aramasında, terör örgütüne ait ve toprağa gömülü malzemeler ele geçirdi. Ekiplerin aramaları sonucu akü, 52 kilo gübre ve yaşam malzemeleri bulundu. Ele geçirilen ve imha edileceği belirtilen malzemeleri araziye gömen teröristlerin yakalanmasına yönelik operasyonlara devam ediliyor.
Irak'ın kuzeyinde son 2 günde 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki "mahrem hizmetler" yapılanmasına yönelik soruşturmada 45 ilde, 98 şüpheli...
Son dakika haber! MSB, son iki günde Irak'ın kuzeyinde Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Operasyonları ile 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.