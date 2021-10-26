Son dakika haberi | ADIYAMAN'DA MARKETTE SİLAHLI SOYGUN GİRİŞİMİ

ADIYAMAN 'da markete giren bir kişi, silah gösterip, soygun girişiminde bulundu. Mahallede bulunan vatandaşların müdahalesinin ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay akşam saatlerinde Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre Aziz Göçer'e ait markete gelen kimliği belirsiz 1 kişi, tabanca ile soygun girişiminde bulundu. Silahla tehdit edip para isteyen şüpheli, mahalle sakinlerinin durumu fark ederek müdahale etmelerinin üzerine olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, market sahibinin ifadesine başvurarak inceleme yaptı. Polis, kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

Ola anını anlatan market sahibi Aziz Göçer, "İçeri biri girdi silah çekip paraları çıkar deyince, bende para yok dedim. Mahallelinin durumu fark etmesi üzerine iş yerinden koşarak gitti" dedi.