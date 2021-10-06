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Adıyaman'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı

AA / Emin Tezerdi - Haberler | Güncel
Adıyaman'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, 4-10 Ekim tarihleri arasındaki Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı.

GÖLBAŞI, ANKARA (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, 4-10 Ekim tarihleri arasındaki Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı.

Etkinlik kapsamında, iskele mevkisinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Sporcuların çeşitli gösteriler yaptığı etkinliğe Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Metehan Adıgüzel ve sporcular katıldı.

Adıyaman'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı

Adıyaman'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı

Adıyaman'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı

AA / Emin Tezerdi - Son Dakika Haberleri
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