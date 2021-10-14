Adapazarı'nda 78 adet çocuk parkı hizmete sunuldu - Haberler
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Adapazarı'nda 78 adet çocuk parkı hizmete sunuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Adapazarı'nda 78 adet çocuk parkı hizmete sunuldu

Adapazarı Belediyesi çocukların doyasıya eğlenebileceği ve nitelikli zamanlar geçirebileceği Çocuk Parklarını bir bir hayata geçirmeye devam ediyor.

Adapazarı Belediyesi çocukların doyasıya eğlenebileceği ve nitelikli zamanlar geçirebileceği Çocuk Parklarını bir bir hayata geçirmeye devam ediyor. 2019-2020 yıllarında 44, 2021 yılında 34 Çocuk Parkıyla toplamda 78 adet çocuk parkının inşası tamamlandı.

Adapazarı'na çocuk dostu unvanının çok yakıştığını ifade eden Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, "Çocuklarımızın mutluluğu bizim için çok önemli. Kendilerine güvenli ve nitelikli oyun sahaları bulan çocuklar yetişme çağlarında hem fiziki hem de zihinsel gelişimini doğru ve sağlıklı şekilde tamamlıyor. Çağımızın en büyük problemlerinden biri şüphesiz çocuklarımızın ekranlara hapsolmasıdır. Bizler gerek Çocuk Hakları Sokağı, Çocuk Hakları Bahçesi ve Çocuk Hakları Adası projeleri, gerekse Çocuk Parklarıyla Adapazarı'mızda çocuklar hep gülsün, akranlarıyla vakit geçirsin istiyoruz" dedi.

Kısa sürede çok sayıda Çocuk Parkı'nı Adapazarı'na kazandırdıklarını vurgulayan Başkan Işıksu, "Adapazarı'mıza yakışır şekilde birçok noktada Çocuk Parkı çalışmalarımızı başlattık ve 2019-2020 yıllarında 35 mahallemize 44 adet, 2021 yılı içerisinde ise 26 mahallemize 34 adet olmak üzere 66 mahallemizde 78 adet çocuk parkını hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. İnşallah durmak yok diyoruz ve çocuklarımız için birbirinden güzel parklar yapmaya devam ediyoruz" ditye konuştu. - SAKARYA

Adapazarı'nda 78 adet çocuk parkı hizmete sunuldu

Adapazarı'nda 78 adet çocuk parkı hizmete sunuldu

Adapazarı'nda 78 adet çocuk parkı hizmete sunuldu

Adapazarı'nda 78 adet çocuk parkı hizmete sunuldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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