Adapazarı Belediyesi Kasım Etkinliklerini Açıkladı

ADAPAZARI, SAKARYA (Habermetre) - Adapazarı Belediyesi, her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği kültür sanat etkinliklerinin Kasım takvimini açıkladı. Başkan Işıksu, kültür sanat dostlarını etkinliklere davet ederek, "Söyleşi, konferans, imza günü, konser, tiyatro, çocuk sineması ve sergi gibi çeşitli etkinliklerin yer aldığı programlarımıza tüm kültür sanat dostlarını bekliyoruz. " dedi.

Kültür Sanatın Nabzı Adapazarı'nda Atıyor

Adapazarlılarla birbirinden kıymetli isimleri buluşturduklarını vurgulayan Işıksu, "Ekim'de kültür sanat sezonumuz başladı. Çok kıymetli konuklarımız ve içeriği zengin etkinliklerimizi tamamladık. Her ay düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimize Kasım ayında da devam ediyoruz. Hemşehrilerimizle söyleşi, konferans, imza günü, konser, tiyatro, çocuk sineması ve sergi gibi çeşitli etkinlikleri buluşturuyoruz. Programlarımıza tüm kültür sanat dostlarını bekliyoruz. " ifadelerini kullandı.

İlk Etkinlik 1 Kasım'da

Açıklanan takvime göre etkinlikler, 1 Kasım 2021 Pazartesi günü Yazar Betül Saray Metin'in "Günışığı'ndan Mektup Var" başlıklı söyleşi ve imza günüyle başlayacak. Kasım etkinliklerinde, Usta Fotoğraf Sanatçısı İbrahim Zaman, Karadeniz şarkılarının sevilen ismi Ekin Uzunlar, Oyuncu Anne olarak tanınan Şermin Yaşar, On Kişiydiler isimli oyunda sahne alan Ediz Hun, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, Kilis Valisi Recep Soytürk ve Türk Sanat Müziği'nin ustalarından Amir Ateş gibi isimler Adapazarlılarla buluşacak. Aynı zamanda Devlet Tiyatroları iki farklı günde iki seansla Orhangazi Kültür Merkezi'nde sahne alacak.

Takvimin tüm ayrıntıları şu şekilde;

Söyleşi/ İmza Günü

Konu: Günışığı'ndan Mektup Var

Konuk: Betül Saray Metin

1 Kasım Pazartesi/ 18. 00/ Adapazarı Belediyesi Meclis Salonu

Workshop

Konu: Karikatür

Konuk: Osman Suroğlu

2 Kasım Salı/ 18. 30/ İl Halk Kütüphanesi

Çocuk Sineması

Film: Lego-2

3 Kasım Çarşamba/ 14. 00/ Türk-İş İlkokulu

Söyleşi (Okul)

Konu: Sosyoloji Bilinci

Konuk: Prof. Dr. İsmail Hira

4 Kasım Perşembe/ 14. 00/ Vali Mustafa Büyük Kız Anadolu İHL

Hasbihal

Konu: İsraf ve Savurganlık

Konuk: Hamit Albayrak

5 Kasım Cuma/ 18. 15/ Turnadere Mahallesi

Çocuk Sineması

Film: Oyuncak Hikayesi - 4

6 Kasım Cumartesi/ 15. 00/ Orhangazi Kültür Merkezi

Okul Tiyatro

Oyun: Hacivat Karagöz Gölge Oyunu

Konuk: Seçkin Bayramoğlu

8 Kasım Pazartesi/ 11. 00/ Berna Yılmaz İlkokulu

Workshop

Konu: Üstadın Kadrajından

Konuk: İbrahim Zaman

9 Kasım Salı/ 18. 30/ İl Halk Kütüphanesi

Tarih Buluşmaları

Konu: Tarih Bize Ne Söyler

Konuk: Prof. Dr. Haşim Şahin

11 Kasım Perşembe/ 11. 00/ Atatürk Anadolu Lisesi

Konser

Konu: Gençlik Konseri

Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü/ Mikrofon Sende Yarışması Ödül Töreni

12 Kasım Cuma/ 19. 30/ Orhangazi Kültür Merkezi

Çocuk Sineması

Film: Küçük Ayak

13 Kasım Cumartesi/ 15. 00/ Orhangazi Kültür Merkezi

Konser

Konuk: Ekin Uzunlar

16 Kasım Salı/ 20. 00/ Orhangazi Kültür Merkezi

Söyleşi

Konuk: Şermin Yaşar (Oyuncu Anne)

17 Kasım Çarşamba/ 19. 30/ Orhangazi Kültür Merkezi

Aynalıkavak Sohbetleri

Konuk: Recep Soytürk (Kilis Valisi)

18 Kasım Perşembe/ 18. 00/ Aynalıkavak Meydanı

Konser

Konu: Türk Dünyasında Müzik Yolculuğu

Konuk: Kırgız Özyaman

19 Kasım Cuma/ 19. 30/ Orhangazi Kültür Merkezi

Çocuk Tiyatrosu

Oyun: Bilgeç ile Üşengeç

20 Kasım Cumartesi/ 13. 30-14. 30 (2 seans)/ Orhangazi Kültür Merkezi

Söyleşi (Okul)

Konu: Sosyal Medya

Konuk: Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel

22 Kasım Pazartesi/ 11. 00/ Ozanlar Anadolu Lisesi

Tiyatro (Yetişkin)

Konu: Otelde Cinayet (Devlet Tiyatrosu)

23-24 Kasım Salı-Çarşamba (2 seans)/ 20. 00/ Orhangazi Kültür Merkezi

Tiyatro (Yetişkin)

Konu: On Kişiydiler

25 Kasım Perşembe/ 20. 00/ Orhangazi Kültür Merkezi

Söyleşi/ İmza Günü

Konu: İzi Kalır

Konuk: Dr. Emre Topoğlu (GSB Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü)

26 Kasım Cuma/ 19. 30/ Orhangazi Kültür Merkezi

Çocuk Tiyatrosu

Konu: Masal Masal İçinde

27 Kasım Cumartesi/ 13. 30-14. 30 (2 seans)/ Orhangazi Kültür Merkezi

Sergi

Konu: Karma Eserler Sergisi

Sanatçı: Bahar Dinç

29 Kasım Pazartesi/ 18. 00/ Orhangazi Kültür Merkezi

Konser

Konu: Türk Sanat ve Tasavvuf Müziği Konseri

Konuk: Amir Ateş

30 Kasım Salı/ 19. 30/ Orhangazi Kültür Merkezi

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