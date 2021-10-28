Adapazarı Belediyesi Kasım Etkinliklerini Açıkladı
Adapazarı Belediyesi, her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği kültür sanat etkinliklerinin Kasım takvimini açıkladı.
ADAPAZARI, SAKARYA (Habermetre) - Adapazarı Belediyesi, her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği kültür sanat etkinliklerinin Kasım takvimini açıkladı. Başkan Işıksu, kültür sanat dostlarını etkinliklere davet ederek, "Söyleşi, konferans, imza günü, konser, tiyatro, çocuk sineması ve sergi gibi çeşitli etkinliklerin yer aldığı programlarımıza tüm kültür sanat dostlarını bekliyoruz. " dedi.
Kültür Sanatın Nabzı Adapazarı'nda Atıyor
Adapazarlılarla birbirinden kıymetli isimleri buluşturduklarını vurgulayan Işıksu, "Ekim'de kültür sanat sezonumuz başladı. Çok kıymetli konuklarımız ve içeriği zengin etkinliklerimizi tamamladık. Her ay düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimize Kasım ayında da devam ediyoruz. Hemşehrilerimizle söyleşi, konferans, imza günü, konser, tiyatro, çocuk sineması ve sergi gibi çeşitli etkinlikleri buluşturuyoruz. Programlarımıza tüm kültür sanat dostlarını bekliyoruz. " ifadelerini kullandı.
İlk Etkinlik 1 Kasım'da
Açıklanan takvime göre etkinlikler, 1 Kasım 2021 Pazartesi günü Yazar Betül Saray Metin'in "Günışığı'ndan Mektup Var" başlıklı söyleşi ve imza günüyle başlayacak. Kasım etkinliklerinde, Usta Fotoğraf Sanatçısı İbrahim Zaman, Karadeniz şarkılarının sevilen ismi Ekin Uzunlar, Oyuncu Anne olarak tanınan Şermin Yaşar, On Kişiydiler isimli oyunda sahne alan Ediz Hun, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, Kilis Valisi Recep Soytürk ve Türk Sanat Müziği'nin ustalarından Amir Ateş gibi isimler Adapazarlılarla buluşacak. Aynı zamanda Devlet Tiyatroları iki farklı günde iki seansla Orhangazi Kültür Merkezi'nde sahne alacak.
Takvimin tüm ayrıntıları şu şekilde;
Söyleşi/ İmza Günü
Konu: Günışığı'ndan Mektup Var
Konuk: Betül Saray Metin
1 Kasım Pazartesi/ 18. 00/ Adapazarı Belediyesi Meclis Salonu
Workshop
Konu: Karikatür
Konuk: Osman Suroğlu
2 Kasım Salı/ 18. 30/ İl Halk Kütüphanesi
Çocuk Sineması
Film: Lego-2
3 Kasım Çarşamba/ 14. 00/ Türk-İş İlkokulu
Söyleşi (Okul)
Konu: Sosyoloji Bilinci
Konuk: Prof. Dr. İsmail Hira
4 Kasım Perşembe/ 14. 00/ Vali Mustafa Büyük Kız Anadolu İHL
Hasbihal
Konu: İsraf ve Savurganlık
Konuk: Hamit Albayrak
5 Kasım Cuma/ 18. 15/ Turnadere Mahallesi
Çocuk Sineması
Film: Oyuncak Hikayesi - 4
6 Kasım Cumartesi/ 15. 00/ Orhangazi Kültür Merkezi
Okul Tiyatro
Oyun: Hacivat Karagöz Gölge Oyunu
Konuk: Seçkin Bayramoğlu
8 Kasım Pazartesi/ 11. 00/ Berna Yılmaz İlkokulu
Workshop
Konu: Üstadın Kadrajından
Konuk: İbrahim Zaman
9 Kasım Salı/ 18. 30/ İl Halk Kütüphanesi
Tarih Buluşmaları
Konu: Tarih Bize Ne Söyler
Konuk: Prof. Dr. Haşim Şahin
11 Kasım Perşembe/ 11. 00/ Atatürk Anadolu Lisesi
Konser
Konu: Gençlik Konseri
Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü/ Mikrofon Sende Yarışması Ödül Töreni
12 Kasım Cuma/ 19. 30/ Orhangazi Kültür Merkezi
Çocuk Sineması
Film: Küçük Ayak
13 Kasım Cumartesi/ 15. 00/ Orhangazi Kültür Merkezi
Konser
Konuk: Ekin Uzunlar
16 Kasım Salı/ 20. 00/ Orhangazi Kültür Merkezi
Söyleşi
Konuk: Şermin Yaşar (Oyuncu Anne)
17 Kasım Çarşamba/ 19. 30/ Orhangazi Kültür Merkezi
Aynalıkavak Sohbetleri
Konuk: Recep Soytürk (Kilis Valisi)
18 Kasım Perşembe/ 18. 00/ Aynalıkavak Meydanı
Konser
Konu: Türk Dünyasında Müzik Yolculuğu
Konuk: Kırgız Özyaman
19 Kasım Cuma/ 19. 30/ Orhangazi Kültür Merkezi
Çocuk Tiyatrosu
Oyun: Bilgeç ile Üşengeç
20 Kasım Cumartesi/ 13. 30-14. 30 (2 seans)/ Orhangazi Kültür Merkezi
Söyleşi (Okul)
Konu: Sosyal Medya
Konuk: Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel
22 Kasım Pazartesi/ 11. 00/ Ozanlar Anadolu Lisesi
Tiyatro (Yetişkin)
Konu: Otelde Cinayet (Devlet Tiyatrosu)
23-24 Kasım Salı-Çarşamba (2 seans)/ 20. 00/ Orhangazi Kültür Merkezi
Tiyatro (Yetişkin)
Konu: On Kişiydiler
25 Kasım Perşembe/ 20. 00/ Orhangazi Kültür Merkezi
Söyleşi/ İmza Günü
Konu: İzi Kalır
Konuk: Dr. Emre Topoğlu (GSB Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü)
26 Kasım Cuma/ 19. 30/ Orhangazi Kültür Merkezi
Çocuk Tiyatrosu
Konu: Masal Masal İçinde
27 Kasım Cumartesi/ 13. 30-14. 30 (2 seans)/ Orhangazi Kültür Merkezi
Sergi
Konu: Karma Eserler Sergisi
Sanatçı: Bahar Dinç
29 Kasım Pazartesi/ 18. 00/ Orhangazi Kültür Merkezi
Konser
Konu: Türk Sanat ve Tasavvuf Müziği Konseri
Konuk: Amir Ateş
30 Kasım Salı/ 19. 30/ Orhangazi Kültür Merkezi