Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel
Adana'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaan Toylular idaresindeki 34 ABF 623 plakalı otomobil, merkez Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi'nde Ercan Kaya yönetimindeki 34 BVE 165 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile Toylular'ın kullandığı otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
AA / Mutlu Güney - Son Dakika Haberleri