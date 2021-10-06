Adana'da 5 ayrı suçtan aranan zanlı çiftlikte yakalandı - Haberler
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Adana'da 5 ayrı suçtan aranan zanlı çiftlikte yakalandı

AA / Neşet Karadağ - Haberler | Güncel
Adana'da 5 ayrı suçtan aranan zanlı çiftlikte yakalandı

Adana'ın Karataş ilçesinde, çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan zanlı, saklandığı çiftlikte gözaltına alındı.

KARATAŞ, ADANA (AA) - Adana'ın Karataş ilçesinde, çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan zanlı, saklandığı çiftlikte gözaltına alındı.

Valiliğin yazılı açıklamasına göre, jandarma ekipleri, "kasten öldürme, terör örgütü propagandası yapma, ruhsatsız silah bulundurma, uyuşturucu madde kullanma ve ticaretini yapma "suçlarından aranan K.Ö'nün, Kırhasan Mahallesi'ndeki bir çiftlikte saklandığı belirlendi.

Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan zanlı, jandarmaya götürüldü.

AA / Neşet Karadağ - Son Dakika Haberleri
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