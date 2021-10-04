Adana Barosu üyesi avukatlar sokak hayvanlarını besledi - Haberler
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Adana Barosu üyesi avukatlar sokak hayvanlarını besledi

AA / Neşet Karadağ - Haberler | Güncel
Adana Barosu üyesi avukatlar sokak hayvanlarını besledi

Adana Barosuna üye avukatlar, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla sokak hayvanlarını besledi.

ADANA (AA) - Adana Barosuna üye avukatlar, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla sokak hayvanlarını besledi.

Adana Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Ali Mert Karakılçık, düzenlenen etkinlikte yaptığı açıklamada, insanların birbirlerine evcil hayvan hediye ettiğini, ancak daha sonra beslemeyerek sokağa attıklarını belirtti.

Sokakların başıboş kedi ve köpeklerle dolmaya başladığını kaydeden Karakılçık, "Terk edilenler için kurulan hayvan rehabilitasyon merkezi de artık yeterli gelmiyor. Bütün hayvanlara dostça elimizi uzatmalıyız. Hayvanların bizden istedikleri bir kap su, bir kap yiyecek ve sevgidir. Her canlının yaşamına saygı duymalıyız ve hayvanlara sahip çıkmalıyız. Bu konuda herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum." diye konuştu.

AA / Neşet Karadağ - Son Dakika Haberleri
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