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Adaletten hukuka geçiş kalktı mı? AÖF Adalet kalktı mı?

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Adaletten hukuka geçiş kalktı mı? AÖF Adalet kalktı mı?

Açık Öğretim Fakültesinde en çok tercih edilen bölümlerden biri de Adalet bölümü oluyor. Adalet hakkında Adaletten hukuka geçiş kalktı mı? AÖF Adalet kalktı mı? sorularının yanıtı merak ediliyor. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), 18 Haziran 2021 tarihli yazısında AÖF Adalet bölümü hakkında yaptığı açıklamalar...

Adaletten hukuka geçiş kalktı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. DGS ile üniversite öğrencileri 2 yıllık bölümlerden 4 yıllık bölümlere geçiş hakkı kazanabilmektedirler. 2 yıllık bir önlisans bölümü olan adaletten mezun olan adaylarda bunu yapmak istediklerinde girebilecekleri belli bölümler vardır.

AÖF ADALET KALKTI MI?

Açık Öğretim Adalet bölümü kaldırıldı mı? İşte YÖK'ün konuya ilişkin açıklamaları merak ediliyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) bünyesinde yer alan Adalet bölümü hakkında tartışma yaratan açıklamalarda bulundu. YÖK'ün aldığı karara göre AÖF'te artık Adalet bölümü yer almayacak.

ADALETTEN HUKUKA GEÇİŞ KALKTI MI?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), 18 Haziran 2021 tarihli yazısında AÖF Adalet bölümünün kapatıldığını bildirdi. YÖK'ün konuya ilişkin resmi yazısında, "26/5/2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi ile İnsan Hakları Eylem Planı uyarınca, mevcut öğrencilerin statülerinin korunması şartı ile 2022 YKS'den itibaren yükseköğretim kurumları bünyesinde yer alan Adalet Açıköğretim ile uzaktan öğretim önlisans programlarının kapatılmasına karar verilmiştir" şeklinde ifadeler yer aldı.

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