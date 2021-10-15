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Adaklı İlçesi Kırsalında Bölücü Terör Örgütüne Ait EYP Ele Geçirildi

Habermetre - Haberler | Toplum
Adaklı İlçesi Kırsalında Bölücü Terör Örgütüne Ait EYP Ele Geçirildi

T. C.BİNGÖL VALİLİĞİİl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü15 Ekim 2021BASIN DUYURUSU( Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca Bingöl İli Adaklı İlçesi Kırsalında Bölücü Terör Örgütüne Ait EYP Ele Geçirildi )Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde;

BİNGÖL (Habermetre) - T. C.

BİNGÖL VALİLİĞİ

İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

15 Ekim 2021

BASIN DUYURUSU

( Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca Bingöl İli Adaklı İlçesi Kırsalında Bölücü Terör Örgütüne Ait EYP Ele Geçirildi )

Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde; 14 Ekim 2021 tarihinde Bingöl İli Adaklı İlçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığı unsurlarınca icra edilen EREN-4 operasyonu kapsamında yapılan arazi aramasında toprağa gömülü vaziyette metal teneke içerisinde (5) kg plastik El Yapımı Patlayıcı Madde (EYP) düzeneği ele geçirilmiştir. Ele geçirilen El Yapımı Patlayıcı Madde (EYP) düzeneği operasyon bölgesinde imha edilerek kullanılmaz hale getirilmiştir.

Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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Haber: Adaklı İlçesi Kırsalında Bölücü Terör Örgütüne Ait EYP Ele Geçirildi - Haberler
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