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Acil tıp uzmanları, Antalya'da buluştu

AA / Ayşe Yıldız - Haberler | Sağlık
Acil tıp uzmanları, Antalya'da buluştu

Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) Başkanı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Başar Cander, Türkiye'yi acil tıbbın dünyaya açılan kapısı olarak gördüklerini belirterek, "Bu yüzden kongrelerimize 43 ülkeden 250'den fazla konuşmacı katıldı.

ANTALYA (AA) - Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) Başkanı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Başar Cander, Türkiye'yi acil tıbbın dünyaya açılan kapısı olarak gördüklerini belirterek, "Bu yüzden kongrelerimize 43 ülkeden 250'den fazla konuşmacı katıldı." dedi.

ATUDER tarafından düzenlenen, "17. Ulusal Acil Tıp Kongresi", "8. Kıtalararası Acil Tıp Kongresi" ve "8. Uluslararası Kritik Bakım Kongresi" Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde başladı.

Dernek Başkanı Cander, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önemli kongrelere ev sahipliği yaptıklarını ifade etti.

Kongreye dünyanın farklı bölgelerinden katılım olduğunu anlatan Cander, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi acil tıbbın dünyaya açılan kapısı olarak görüyoruz. Bu yüzden kongrelerimize 43 ülkeden 250'den fazla konuşmacı katıldı. 52 dernek bir araya geldi. Meksika'dan Amerika'ya, Kanada'dan Özbekistan'a, Çin'den Hindistan'a tüm coğrafyalardan katılım var. Kıtalararası bir kongre olarak düzenliyoruz. Kongrede, dünyadaki acil tıbbin ortak dilini oluşturmaya çalışıyoruz."

"Acil tıplar, Kovid-19 sürecinde önemli rol üstlendi"

Özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde acil tıpların önemli rol üstlendiğini anlatan Cander, tüm hastanelerde acil tıbbın en ön cephede olduğunu aktardı.

Dünyanın sayılı kongrelerinden birini gerçekleştirdiklerinin altını çizen Cander, "Ciddi bir katılım var. Bizim için özlem kongresi oldu. 2,5 yıl önce yüz yüze görüşmüştük. Yüz yüze bilgi aktarımı önemli. Hem bilgi hem acil tıbbın sorunlarını paylaşmak hem çözüm önerilerini konuşmak için önemli." diye konuştu.

Cander, acil tıpta güvenlik, yoğunluk, özlük hakları ve risklerin azaltılmasının dünyada ortak sorun olduğunu belirterek, kongrenin dilini İngilizce ve Türkçe olarak belirlediklerini ancak Rusça, Çince de sunumlar yapılacağını aktardı.

17 Ekim'de sona erecek kongre, oturumlarla devam ediyor.

AA / Ayşe Yıldız - Son Dakika Haberleri
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