ABD'nin California eyaletinde kuraklık nedeniyle acil durum ilan edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'nin California eyaletinde kuraklık nedeniyle acil durum ilan edildi

AA / Esin Eşkinat Sayılgan - Haberler | Güncel
ABD'nin California eyaletinde kuraklık nedeniyle acil durum ilan edildi

NEW ABD'de California Valisi Gavin Newsom eyalette kuraklık nedeniyle acil durum ilan etti.

NEW ABD'de California Valisi Gavin Newsom eyalette kuraklık nedeniyle acil durum ilan etti.

Newsom, yaptığı açıklamada, ülkenin batısının üç yıldır üst üste kuraklık yaşadığını belirterek California sakinlerine su tasarrufunu artırmaları çağrısı yaptı.

Californialılardan su tüketimlerini en az yüzde 15 azaltmalarını isteyen Newsom, kaldırım ya da arabaları akan suyla yıkama gibi aşırı su tüketen uygulamalarla mücadele konusunda eyaletin Su Kaynakları Denetim Kuruluna yetki verdi.

Eyalet yetkilileri, kuraklığın sona ermesi için yağışların mevsim ortalamasının yüzde 140 üzerine çıkması gerektiğini bildirdi.

AA / Esin Eşkinat Sayılgan - Son Dakika Haberleri
FBI, Putin'e yakınlığıyla bilinen Rus iş adamının Washington'daki evini bastı

FBI, Putin'e yakınlığıyla bilinen Rus iş adamının Washington'daki evini bastı

 Son dakika haberleri! 10 ülkenin büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Son dakika haberleri! 10 ülkenin büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

 ABD, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin Ankara'daki büyükelçileri, Osman Kavala'ya ilişkin açıklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

ABD, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin Ankara'daki büyükelçileri, Osman Kavala'ya ilişkin açıklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title