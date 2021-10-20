ABD'nin California eyaletinde kuraklık nedeniyle acil durum ilan edildi
NEW ABD'de California Valisi Gavin Newsom eyalette kuraklık nedeniyle acil durum ilan etti.
NEW ABD'de California Valisi Gavin Newsom eyalette kuraklık nedeniyle acil durum ilan etti.
Newsom, yaptığı açıklamada, ülkenin batısının üç yıldır üst üste kuraklık yaşadığını belirterek California sakinlerine su tasarrufunu artırmaları çağrısı yaptı.
Californialılardan su tüketimlerini en az yüzde 15 azaltmalarını isteyen Newsom, kaldırım ya da arabaları akan suyla yıkama gibi aşırı su tüketen uygulamalarla mücadele konusunda eyaletin Su Kaynakları Denetim Kuruluna yetki verdi.
Eyalet yetkilileri, kuraklığın sona ermesi için yağışların mevsim ortalamasının yüzde 140 üzerine çıkması gerektiğini bildirdi.
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