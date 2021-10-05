ABD'li oyuncak markasından Ramazan Bayramı bebeği - Haberler
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ABD'li oyuncak markasından Ramazan Bayramı bebeği

AA / Esin Eşkinat Sayılgan - Haberler | Güncel
ABD'li oyuncak markasından Ramazan Bayramı bebeği

NEW Amerikan oyuncak bebek markası "American Girl" tarafından satılan kültürel ve dini temalı oyuncak bebek giysileri arasında bir Müslüman bebek kıyafeti de bulunduğu açıklandı.

NEW Amerikan oyuncak bebek markası "American Girl" tarafından satılan kültürel ve dini temalı oyuncak bebek giysileri arasında bir Müslüman bebek kıyafeti de bulunduğu açıklandı.

ABD'de popüler olan American Girl oyuncak bebeklerinin, "Kültürel Kutlama Koleksiyonu" için, Ramazan Bayramı, Hanuka, Noel, Çin Yeni Yılı, Hindu bayramı Divali ve Afro-Amerikan bayramı Kvanza temalı giysileri satışa sunuldu.

American Girl'ün sahibi Mattel şirketi, "American Girl, bir nesil kız çocuğuna güç veren çeşitli ve kapsayıcı anlatılar ve ürünler üzerine kuruldu. Marka, günümüzde Amerikalı olmanın anlamını daha iyi yansıtmak üzere bu alanda gelişimine hız verdi. Yeni Kültürel Kutlama Koleksiyonu da bu çalışmalarımızın örneği." ifadelerini kullandı.

Bu hafta piyasaya sürülen koleksiyonda, markanın Müslüman Amerikalı kız çocuklarını temsil eden bir bebek hazırlaması için düzenlenen imza kampanyalarının etkili olduğu belirtildi.

American Girl, markaya Müslümanları temsil etmesi için çağrıda bulunan aktivist Yasmina Blackburn'ün, Ramazan Bayramı temalı kıyafetin tasarlanmasında danışmanlık ettiğini duyurdu.

Blackburn, yayımladığı açıklamada tasarımcılarla çalışırken kıyafetin doğulu basmakalıp düşüncelerden uzak olmasına ve Amerikalı Müslüman kızları temsil etmesine özen gösterdiğini vurguladı.

AA / Esin Eşkinat Sayılgan - Son Dakika Haberleri
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