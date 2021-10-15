ABD'de federal üst mahkeme, Teksas'taki tartışmalı kürtaj yasasının uygulanmasına geçit verdi - Haberler
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ABD'de federal üst mahkeme, Teksas'taki tartışmalı kürtaj yasasının uygulanmasına geçit verdi

AA / Esin Eşkinat Sayılgan - Haberler | Güncel
ABD'de federal üst mahkeme, Teksas'taki tartışmalı kürtaj yasasının uygulanmasına geçit verdi

NEW ABD'de Federal Temyiz Mahkemesi, ABD yönetiminin Teksas'taki tartışmalı kürtaj yasasının durdurulması için yaptığı başvuruyu reddederek tartışmalı kürtaj yasasının yasal süreç tamamlanıncaya kadar uygulanmasına onay verdi.

NEW ABD'de Federal Temyiz Mahkemesi, ABD yönetiminin Teksas'taki tartışmalı kürtaj yasasının durdurulması için yaptığı başvuruyu reddederek tartışmalı kürtaj yasasının yasal süreç tamamlanıncaya kadar uygulanmasına onay verdi.

Federal Temyiz Mahkemesi yargıçları Teksas'ın dava devam ettiği sürece yasanın uygulanmasına devam edilmesi talebini kabul ederek tercihini üçüncü kez eyaletten yana kullanmış oldu.

Mahkeme temyiz sürecinin hızlandırılacağı bilgisini verdi.

Teksas'taki kürtaj yasası

Teksas'ta çoğunlukta olan Cumhuriyetçi milletvekillerinin oylarıyla eyalet meclisinde kabul edilen ve 1 Eylül'de yürürlüğe giren, kadınların hamileliklerinin 6'nci haftasından sonra kürtaj olmasını yasaklayan söz konusu yasa, ülkede tartışılmaya devam ediyor.

Yasayla kürtaj kliniklerinin yanı sıra 6 haftadan sonra kürtaj olan kadınlara yardım eden, kürtaj için maddi yardım sağlayan ya da kliniğine götüren kişilere dava açılmasına olanak sağlanıyor. Dava açan şahısların, kürtaj olan kişiyle herhangi bir şekilde ilişkili olması da gerekmiyor.

ABD Adalet Bakanlığı, 9 Eylül'de Teksas Federal Mahkemesine dava açarak, eyaletteki kürtaj yasasının kadınların anayasal haklarını ihlal ettiğini ve "federal yasaların eyalet yasalarından üstün olduğuna" ilişkin ABD Anayasası ilkesine aykırı olduğunu savunmuştu.

ABD Yüksek Mahkemesinin, Teksas'ta mayısta kabul edilen ilgili yasanın 1 Eylül'de yürürlüğe girmesinin engellenmesi için yapılan başvuru üzerine harekete geçmemesi de yeşil ışık olarak değerlendirilmiş, bazı kesimlerin tepkisini çekmişti.

ABD Başkanı Joe Biden da Yüksek Mahkemeyi eleştirerek, mahkemenin kürtaj yasağına geçit vermesinin "kadınların anayasal haklarına büyük bir saldırı" olduğunu belirtmişti.

AA / Esin Eşkinat Sayılgan - Son Dakika Haberleri
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