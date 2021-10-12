ABD'de bir uçak yerleşim yerine düştü - Haberler
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ABD'de bir uçak yerleşim yerine düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

ABD'nin California eyaletinin güneybatısındaki San Diego County'de yerleşim yerine uçak düştü.

ABD'nin California eyaletinin güneybatısındaki San Diego County'de yerleşim yerine uçak düştü.

ABD'nin Meksika sınırında yer alan San Diego County'de bir uçak evlerin bulunduğu bölgeye düştü. San Diego İtfaiyesinin olaya müdahale ettiği belirtilirken, sosyal medyada yer alan görüntülerde uçağın düştüğü bölgedeki evlerde büyük hasar meydana geldiği görüldü. Polis, bölge sakinine olay yerinden uzak durmaları yönünde uyarıda bulundu. En az 2 kişinin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Uçağın tipi ve içerisinde kaç kişinin bulunduğu ise henüz bilinmiyor. - CALİFORNİA

ABD'de bir uçak yerleşim yerine düştü

ABD'de bir uçak yerleşim yerine düştü

ABD'de bir uçak yerleşim yerine düştü

ABD'de bir uçak yerleşim yerine düştü
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Haber: ABD'de bir uçak yerleşim yerine düştü - Haberler
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