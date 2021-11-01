9,75 Frankfurt'tan İki Ödülle Döndü

Mehmet Eroğlu'nun "9,75 Santimetrekare" adlı romanından uyarlanan film bu kez de "En İyi Film" ve "En iyi Senaryo" ödüllerinin sahibi oldu. Filmin ödüllerini, törene katılan Uluç Bayraktar ve filmin yardımcı yapımcısı Alara Hamamcıoğlu Bayraktar sahneye çıkarak aldı. Uluç Bayraktar, ödül konuşmasında kitabın yazarı Mehmet Eroğlu'na teşekkür etti.

Nejat İşler, Funda Eryiğit, Berkay Ateş ve Menderes Samancılar'ın başrollerini paylaştığı film daha önce de katıldığı festivallerden ödüllerle dönmüştü.

İlk olarak Dhaka film Festivali'nde Nejat İşler'in En iyi Erkek Oyuncu ödülünü aldığı film, Snowdance Film Festivali'nden "En İyi Senaryo ve En İyi Film" ödüllerini almıştı.9, 75" Ciudad de Mexico Uluslararası Film Festivali'nden de "En İyi Film Ödülü" almıştı.

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