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85'lik çınar her gün cami bahçesini temizliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
85'lik çınar her gün cami bahçesini temizliyor

Sivas'ta 85 yaşındaki Turan Dalyan, her gün gönüllü olarak cami bahçesini temizliyor.

SİVAS (İHA) - Sivas'ta 85 yaşındaki Turan Dalyan, her gün gönüllü olarak cami bahçesini temizliyor.

Altınyayla ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Turan Dalyan, ilçede bulunan Altınyayla Merkez Camii'nin bahçesini her gün gönüllü olarak temizliyor. Haftanın her günü bahçeyi süpüren Dalyan, cuma akşamları da cami bahçesini suyla yıkıyor. Eline süpürgesini ve küreğini alan Turan amca, of bile demeden cami bahçesinin tamamını süpürüyor. 85 yaşındaki çınarın bu davranışı ilçe sakinleri tarafından da takdir ediliyor.

"Haftada bir gün yıkıyor, lavaboları temizliyor, çayırları biçiyor"

İlçe sakinlerinden Kemal Özalp, Turan amcanın günlük olarak caminin temizliğini yaptığını belirterek, "Altınyayla Merkez Camii'nin temizliğini günlük olarak Turan amcamız yaşlılar heyetinden güzelce temizliğini yapıyor. Haftada bir gün yıkıyor, lavaboları temizliyor, çayırları biçiyor. Ben buna günlük şahit oluyorum. Öğlen namazlarından önce Kur'an okuyor. Başyayla köyünden Turan amcanın işi gücü rast gelsin" dedi. - SİVAS

85'lik çınar her gün cami bahçesini temizliyor

85'lik çınar her gün cami bahçesini temizliyor

85'lik çınar her gün cami bahçesini temizliyor

85'lik çınar her gün cami bahçesini temizliyor

85'lik çınar her gün cami bahçesini temizliyor

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Haber: 85'lik çınar her gün cami bahçesini temizliyor - Haberler
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