81 İlde Gıda Denetim Seferberliği Başladı

SİVAS (Habermetre) - Tarım ve Orman Bakanlığı, rutin olarak devam eden gıda işletmelerine yönelik denetimlere ilaveten 25 Ekim 2021'de tüm yurtta ve tüm kontrol görevlileri ile gıda denetim seferberliği başlattı.

Eş zamanlı olarak 81 ilde yürütülecek seferberlik kapsamında gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerleri denetime tabi tutulacaktır. 25-26 Ekim'de gıda üretim yerleri, 27 Ekim'de gıda satış yerleri, 28 Ekim'de ise toplu tüketim işletmeleri denetlenecek.

Sivas'ta da bir hafta boyunca sürecek olan denetimlere bizzat katılan Sivas Valisi Salih Ayhan, Sarıönder Sucukları ile Tuğba Akabe Süt Ürünleri Fabrikası'nı ziyaret etti.

Denetimde konuşan Vali Salih Ayhan, her alanda insan sağlığını etkileyen firmaların denetleneceğini belirterek, "İlimizin önemli markalarını denetliyoruz. Hijyen şartları ve işletme tarzıyla örnek bir yer olduğunu söyleyebiliriz. İlimizde 4 bin 886 işletme var. Bir kısmı üretim yeri, bir kısmı toplu tüketim yerler, bir kısmı da satış yerleri. Bunların tamamı bir hafta içinde denetleyecek. 71 gıda denetim ekibimiz var. Bir hafta boyunca gerekli denetimler yapılacak. " dedi.

Vatandaşın sağlığını önemsediklerini kaydeden Vali Ayhan, "Belirli kurallar çerçevesinde üretim yapılmak zorunda olduğunu göstermek istiyoruz. Titiz çalışıyor arkadaşlarımız. İlimizde önemli bir problem yok ama denetim de önemli. Olabilecek her türlü olumsuzluğa karşı ön almaktır. Gıda üretimi yapan firmalarımıza güveniyoruz ama bu denetlemeyeceğiz anlamı gelmiyor. Denetim yapan arkadaşlara başarı diliyorum. Vatandaşımızın sağlığı her şeyden önemli. Kurallara uygun davranmayı herkese tavsiye ediyoruz. Vatandaşlarımız da gördükleri aksaklıkları ALO 174 hattına ihbarda bulunabilirler. " diye konuştu.

Denetimde, Sivas İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ile Gıda ve Yem Şube Müdürü Seda Türkkaş ile 1. OSB Müdürü Emre Torun da hazır bulundu.

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