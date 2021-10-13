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"81 İl Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları"nda 25 bin kadına ulaşılması hedefleniyor

AA / Cem Şan - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanı ve Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda Projesi 81 İl Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları"nda 25 bin kadına ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.

BURSA (AA) - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanı ve Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda Projesi 81 İl Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları"nda 25 bin kadına ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.

Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'u ziyaret eden Gözgeç, yaptığı açıklamada, kadınların daha güçlü olması ve hayatın her alanında daha aktif yer alması gerektiğini söyledi.

Bu kapsamda hazırladıkları projeyi Hakkari'den başlattıklarını belirten Gözgeç, şu bilgileri paylaştı:

"Doğudan başlattık, bir doğu bir batı şeklinde devam ettik. Bursa'da da bu buluşmayı gerçekleştirdik. Hükümetimizin, ilgili bakanlıkların, İŞKUR, TKDK ve KOSGEB'in destekleri var. Bu desteklerden kadınlar pozitif ayrımcılıkla daha fazla yararlanabiliyor. Özellikle kırsalda yaşayan birçok kadın ya bu desteklerden haber dar olamıyor ya nereye, nasıl başvuracağını bilemiyor ya da gözünde çok büyütüp cesaret edemiyor. Bu işi başarmış kadınları bulup onların hikayelerini çekip o başarı hikayelerini paylaşalım ki bir cesaret oluşsun. 'Bu işi yapmış, sen de yapabilirsin' duygusunu uyandırmak istiyoruz. Özellikle farklı kurumlardan destek alan kadınların hikayelerine yer veriyoruz."

İlgili kurum müdürlerine sürece dair kısa ve net bilgiler aktardıklarını ifade eden Gözgeç, başvuruda bulunmak isteyenlerin nereye müracaat edeceğini öğrenmesi, devletin yetkilisini karşısında görmesi için bu birlikteliği gerçekleştirdiklerini anlattı.

Devlet-millet kaynaşmasının AK Parti'nin yaptığı en önemli çalışmalardan biri olduğunu vurgulayan Gözgeç, "Güzel geri dönüşler de oluyor. Kırsaldaki kadın girişimci olursa, güçlenirse, üretirse kelebek etkisiyle kırsala ters göçü bile başlatabilecek bir etki olacağını düşünüyoruz. Amacımız illerde bu umudu yeşertmek, kadınlara cesaret vermek. Hedefimiz, nüfusun yarısını oluşturan kadınların ekonomiye katma değer üreterek katılmasıdır. 81 İl Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları ile 25 bin kadına ulaşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Nerede Kalmıştık Projesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde AK Parti Kadın Kolları olarak "Nerede Kalmıştık Projesi"ni de hayata geçirdiklerini bildiren Gözgeç, eğitim seviyesi arttıkça kadınların iş gücüne katılım oranının da arttığına değindi.

Eğitimde fırsat eşitliğinin yakalanmasının çok önemli olduğunu dile getiren Gözgeç, Emine Erdoğan'ın "Haydi Kızlar Okula Kampanyası" ile okuma yazma oranlarının çok ciddi şekilde artmasına ve kız çocuklarının okullaşmasına çok önemli bir katkı koyduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Çalışmalara başladık. Bir şekilde eğitim hayatı yarıda kalmış, şartları elvermemiş, içinde ukde kalmış, 28 Şubat sürecinde okuyamamış insanlar oldu. 'Nerede kalmışsanız oradan başlayabilirsiniz' dedik. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığının Açık Lise programları var. Açık Lise, Açık Meslek Lisesi, Açık İmam Hatip Lisesi veya Olgunlaşma Enstitülerine kayıt yaptırılabilir. Olgunlaşma Enstitülerinin şöyle bir yönü var: Ortaokul mezunu bir kadın Olgunlaşma Enstitüsüne gider, 2 yıl eğitim alırsa hem lise diploması hem de iş yeri açma belgesi alabiliyor. Eğitimde fırsat eşitliğinin kadınlarla sağlanması için Nerede Kalmıştık Projesi'ni başlattık. 15 Ekim'de ilk kayıtlar sona eriyor. Okumak isteyenlere çağrıda bulunuyoruz. Bu desteklerden faydalanın, bu projelere katılın. Güçlü aileyi birlikte güçlendirelim ki toplum da güçlü olsun."

AA / Cem Şan - Son Dakika Haberleri
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Haber: '81 İl Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları'nda 25 bin kadına ulaşılması hedefleniyor - Haberler
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