8 yıl önceki esrarengiz ölümü dijital deliller çözecek

BURSA (DHA) - BURSA'da, 2013 yılında, dini nikahla birlikte yaşadığı Sevilay Saygın'a (60) 2 milyon liralık mal varlığını devrettikten bir gün sonra onun yeğeni Derya Mızrakçı (42) ile evlenen ve aynı gece hayatını kaybeden Ahmet Yeşildağ'ın (70) şüpheli ölümü ile ilgili açılan davanın duruşmasında mahkeme heyeti, tutuksuz sanıkların el konulan bilgisayar, telefon, modem, hard disk gibi dijital materyallerinin uzmanlar tarafından incelenmesine karar verdi.

Mersin'de yaşayan işçi emeklisi Ahmet Yeşildağ, 2013 yılında bir sosyal paylaşım sitesinde okey oynarken Sevilay Saygın ile tanıştı. Daha sonra telefonla da görüşmeye başlayan Yeşildağ ve Saygın, birlikte yaşamaya karar verdi. Yeşildağ, Mersin'deki evini satıp parasını Saygın'a göndererek Bursa'nın Mudanya ilçesine yerleşti. Yeşildağ, burada Saygın ile dini nikahla birlikte yaşamaya başladı.

Heyet ayrıca bilirkişiden dosya kapsamına göre, Yeşildağ'ın ölüm olayı ile ilgili olabilecek bir yazışmasının bulunup bulunmadığı, Yeşildağ ve sanıkların uyuşturucu yönünün araştırılması, sanıkların telefon görüşmelerinde birbirleri ile hakaret içerikli konuşup konuşmadığının tespitini istedi. Duruşma, emniyetten gelecek verilerin bilirkişi tarafından incelenmesi için ertelendi.