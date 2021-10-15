8. Kattan düşen duvar ustası ağır yaralandı - Haberler
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8. Kattan düşen duvar ustası ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

8. Kattan düşen duvar ustası ağır yaralandı Sivas'ta 8. kattan düşen duvar ustası ağır yaralandı.

SİVAS (İHA) - 8. Kattan düşen duvar ustası ağır yaralandı

SİVAS - Sivas'ta 8. kattan düşen duvar ustası ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre bugün öğle saatlerinde, Sivas'ta Mehmet Akif Ersoy mahallesinde yaşanan olayda, Ali Gökçe isimli duvar ustası, çalıştığı 9 katlı inşaatın 8. katından dengesini kaybederek toprak zemine düştü. Ağır yaralanan Gökçe, ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Gökçe'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

8. Kattan düşen duvar ustası ağır yaralandı

8. Kattan düşen duvar ustası ağır yaralandı

8. Kattan düşen duvar ustası ağır yaralandı

8. Kattan düşen duvar ustası ağır yaralandı
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