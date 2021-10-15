SİVAS (İHA) - 8. Kattan düşen duvar ustası ağır yaralandı

SİVAS - Sivas'ta 8. kattan düşen duvar ustası ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre bugün öğle saatlerinde, Sivas'ta Mehmet Akif Ersoy mahallesinde yaşanan olayda, Ali Gökçe isimli duvar ustası, çalıştığı 9 katlı inşaatın 8. katından dengesini kaybederek toprak zemine düştü. Ağır yaralanan Gökçe, ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Gökçe'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.