7. Bakü Uluslararası Kitap Fuarı'nda Türkiye Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın kitabının imza günü yapıldıTürkiye Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın... - Haberler
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7. Bakü Uluslararası Kitap Fuarı'nda Türkiye Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın kitabının imza günü yapıldıTürkiye Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın...

İhlas Haber Ajansı / Kamil Nadirli - Haberler | Güncel

- 7. Bakü Uluslararası Kitap Fuarı'nda Türkiye Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın kitabının imza günü yapıldı Türkiye Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın "Yokuşun Çocukları" kitabının imza günü düzenlendi Bakü Uluslararası Kitap Fuarı kapsamında Türkiye Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın yazdığı...

- 7. Bakü Uluslararası Kitap Fuarı'nda Türkiye Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın kitabının imza günü yapıldı

Türkiye Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın "Yokuşun Çocukları" kitabının imza günü düzenlendi

BAKÜ - Bakü Uluslararası Kitap Fuarı kapsamında Türkiye Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın yazdığı "Yokuşun Çocukları" isimli kitabının imza günü düzenlendi.

Azerbaycan'da geleneksel hale gelen Bakü Uluslararası Kitap Fuarı Azerbaycan başkenti Bakü'de ikinci gününde devam ediyor.

Bakü Expo Merkezi'nde bu yıl 7'incisi düzenlenen Bakü Uluslararası Kitap Fuarı 2021'de imza günleri düzenleniyor. Bu kapsamda Türkiye Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, yazdığı "Yokuşun Çocukları" isimli kitabının imza gününe katıldı. Bağcı kitaplarını imzalayarak okurlara hediye etti.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Türkiye Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, 7. Bakü Uluslararası Kitap Fuarı'nda kendi kitabıyla yer almaktan heyecan duyduğunu belirterek, "Kitap bir anı, biyografi. Aynı zamanda da Türkiye'nin 1970'lerini, 1980'lerini, sosyal değişim ve dönüşümler içerisindeki bir yolculuğu, bir hayat yolculuğunda ifade ediyor. Zor bir dönemi, ihtilal dönemini, ihtilal öncesi sağ-sol kavgalarına kavgalarını, bu kavga içeresinde yolculuk yapan aslında bir gencin hikayesi. Umuyorum ve diliyorum ki okuyanlara gençlere önderlik eder, rehberlik eder. Hayat yolculuğu her zaman kolay olmuyor. Zorluklarla baş etmesini, direnmesini, sabır, şükür ve en önemlisi doğanın gücünü bu kitapta bulacaksınız. Bu bir hatırattır. Tekrar tekrar dinliyorum ki okuyanlara azda olsa katkı verir, enerji verir, ruh cesaret verir" ifadelerini kullandı.

10 Ekim'e kadar kapılarını kitap severlere açık tutacak 7. Bakü Uluslararası Kitap Fuarı'nın farklı günlerinde ziyaretçiler için etkinlikler yapılacak, Azerbaycanlı ve yabancı yazarlarla buluşmalar düzenlenecek.

7. Bakü Uluslararası Kitap Fuarı'nda Türkiye Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın kitabının imza günü yapıldıTürkiye Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın...

7. Bakü Uluslararası Kitap Fuarı'nda Türkiye Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın kitabının imza günü yapıldıTürkiye Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın...

7. Bakü Uluslararası Kitap Fuarı'nda Türkiye Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın kitabının imza günü yapıldıTürkiye Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın...

7. Bakü Uluslararası Kitap Fuarı'nda Türkiye Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın kitabının imza günü yapıldıTürkiye Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın...
İhlas Haber Ajansı / Kamil Nadirli - Son Dakika Haberleri
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Haber: 7. Bakü Uluslararası Kitap Fuarı'nda Türkiye Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın kitabının imza günü yapıldıTürkiye Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın... - Haberler
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