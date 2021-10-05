6 saat süren kesintiyi takip eden güvenlik uzmanları, sabotaj ihtimalinin mümkün olduğunu söyledi - Haberler
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6 saat süren kesintiyi takip eden güvenlik uzmanları, sabotaj ihtimalinin mümkün olduğunu söyledi

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Teknoloji

Facebook, WhatsApp ve Instagram'da yaşanan 6 saatlik kesintisi sonrası, süreci takip eden güvenlik uzmanları sabotaj ihtimali üzerinde de duruyor. Dünyanın en güçlü platformunun dışarıdan hacklenmesinin mümkün olmadığını belirten uzmanlar, olası bir sabotajın ancak şirket içinden biri ya da birileri tarafından yapılabileceğini söyledi.

Tüm dünyada aktif bir biçimde kullanılan Facebook'la birlikte, şirketin çatısı altında faaliyet gösteren WhatsApp ile Instagram'a dün akşam saat 18.41'den itibaren erişilemedi. 6 saat süren erişim engelinin hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığı iddia edildi.

Facebook'un altyapı direktörü Santosh Janardhan, şirketin sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, kesintinin hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığının saptandığını bildirdi. Sorunun aynı zamanda şirketin operasyonlarında kullandığı sistemleri kullanılamaz hale getirmesinin çözümü zorlaştırdığını kaydeden Janardhan, "Platformlarımızda bugün yaşanan kesintiden dolayı tüm dünyada bize güvenen kişi ve şirketlerden özür dileriz" ifadesini kullandı.

Yaşanan durumdan dolayı Facebook'un genel merkezinde büyük bir krizin yaşandığı ve tüm sistemler kilitlendiği için çalışanların teknolojik cihaz parçalarını bile elle taşıdığı ifade edildi. Reuters'ta yer alan bir habere göre ise süreci izleyen güvenlik uzmanları yaşananların sabotajdan kaynaklanmasının mümkün olduğunu söyledi.

Uzmanlar, dışarıdan saldırı ihtimalinin az olduğunu da belirterek, dünyanın en popüler sosyal medya platformunu alt edebilecek bir hacker grubunun bulunmadığını ya da böyle bir grubun varlığının henüz bilinmediğini belirtti. Bu nedenle olası bir sabotajın, ancak şirketin içinden gelmiş olması mümkün gözüküyor.

6 saat süren kesintiyi takip eden güvenlik uzmanları, sabotaj ihtimalinin mümkün olduğunu söyledi
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Dünyanın gözü sosyal medya devlerinde! 6 saat süren kesinti neden yaşandı, işte cevabı

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