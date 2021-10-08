'6. İnovasyonda Kadın Projesi', 11 Ekim'de kapılarını yeni girişimciler için açacak - Haberler
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"6. İnovasyonda Kadın Projesi", 11 Ekim'de kapılarını yeni girişimciler için açacak

AA / Hanife Sevinç - Haberler | Güncel

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), TÜBİTAK Marmara Teknokent, Bilişim Vadisi ve KOSGEB iş birliğiyle düzenlenen 6. İnovasyonda Kadın Projesi'nde kamp başvuru dönemi sona erdi.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), TÜBİTAK Marmara Teknokent, Bilişim Vadisi ve KOSGEB iş birliğiyle düzenlenen 6. İnovasyonda Kadın Projesi'nde kamp başvuru dönemi sona erdi.

KADEM'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl altıncısı düzenlenen İnovasyonda Kadın projesi ile kadınların girişimcilik cesaretinin artırılması ve projelerini istihdam potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürmelerine destek olunması hedefleniyor.

Bu yıl "Projeni Geliştir, Tarihi Sen Değiştir" sloganıyla gerçekleşecek 6. İnovasyonda Kadın Projesi'ne 300'ün üzerinde başvuru yapıldı. Kampa katılmaya hak kazananlar 11 Ekim'de düzenlenecek açılış töreninde, KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve proje paydaşlarının konuşmalarının ardından eğitimlerini almaya başlayacak.

6. İnovasyonda Kadın Projesi'nde hakem heyetinin değerlendirmeleri sonunda elemeleri geçen girişimci kadınlara 5 gün boyunca alanında uzman mentör ve eğitimciler eşliğinde "Girişimcilik ve Start Up Ekosistemi", "Start Up Analizi" ve "Teknolojik Olgunluk", "Girişimcilikte Liderlik", "İş Fikirleri Swot Analizi", "İş Hukuku ve Mentörlük" gibi pek çok konuda eğitimler verilecek.

Kampa katılan 30 girişimci kadın altıncı günde hakem heyetine kendi projelerinin birer sunumunu yapacak.

17 Ekim'de, hakem heyetin puanlamalarıyla finale kalan 5 girişimci kadına kristal ödül, kampa katılan 30 girişimciye sertifika verilecek. Kristal ödüle layık bulunan 5 başarılı proje sahibine, bir yıl içinde ulusal ve uluslararası destek programlarından destek alması durumunda 50 bin lira para ödülü takdim edilecek.

Proje, NTV, Kanal7 Medya Grubu ve Sabah Gazetesinin medya sponsorluğunda gerçekleşiyor.

AA / Hanife Sevinç - Son Dakika Haberleri
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