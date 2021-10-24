6 aç aslan aynı anda zürafaya saldırdı! Sonrasını kimse tahmin edemedi
Güney Afrika'da çekilen görüntülerde, 6 aslanın bir anda zürafaya saldırdığı görülüyor. Normal zamanda aslanların, zürafayı parçalaması beklenirken, zürafa soğukkanlılık ile rakiplerinin elinden kurtulmayı başarıyor.
Güney Afrika'daki Klaserie Game Reserve'de çekilen görüntülerde aslanlar ve zürafa arasındaki mücadelede kameralara yansıdı. Ulusal parkta avlanmaya çıkan 6 aç aslan, gözlerine kestirdikleri zürafaya saldırıyor. Aslanlardan biri zürafanın üzerine, diğerleri ise ayaklarına tutunuyor. Aslanların öncesinde zürafaya küçük ısırıklar attığı görülüyor.
KİMSENİN BEKLEMEDİĞİ OLDU
Normal şartlarda aslanın zürafayı parçalaması beklenirken, bu sefer beklenen olmuyor. Ustaca bir hamle ile istifini bozmayan zürafa, ağır adımlarla yoluna devam ediyor. Daha sonra bir iki hamle daha yapan aslanlar, zürafanın tekme darbesiyle sarsıldıktan sonra avlarını alt edemeyeceklerini anlıyor.
BEBEK ZÜRAFAYI YEDİLER
Görüntüyü çeken maceracılar, bu zürafanın şanslı olduğunu ancak geçtiğimiz aylarda yine kendileri tarafından kaydedilen bir görüntüde, aslanların bebek zürafayı parçaladığını söylediler.