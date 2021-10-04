5xx Server Error nedir? Instagram sunucu hatası! 4 Ekim bugün Instagram neden çöktü?

5xx Server Error nedir? 4 Ekim bugün Instagram neden çöktü? sorularının yanıtı merak ediliyor. Facebook'un birimi bir tweet'te "Birden fazla ekip üzerinde çalışıyor (kesinti) ve elimizden geldiğince sizi güncelleyeceğiz" dedi. İşte, Instagram, Facebook ve Whatsapp'a dair detaylar! Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

INSTAGRAM 5XX SERVER ERROR NEDİR?

5xx Server Error hatası sunucu taraflı bir hata olarak bilinmektedir. Kullanıcılar hatayı kendinde arasa da aslında bu hata kullanıcıdan değil Instagram'dan kaynaklıdır. Instagram sunucularındaki bir hatadan dolayı hizmet çalışamaz duruma gelir. Bu durum genelde Instagram yetkililileri tarafından fark edildiğinde düzeltilir. Bazen siber saldırılar Instagram sunucularını çalışamaz duruma getirir.

5xx server error nasıl çözülür?

Instagram kullanıcıları 5xx Server Error hatası alıyorsa bu durumda sadece sorun giderilene kadar beklemelidir. Telefon veya bilgisyar ayarları ile oynamamalıdır. Siz bilgisayar veya telefonda işlem yaparak bu hatayı gideremezsiniz. Instagram yetkilileri sorunu en kısa sürece çözecektir.

INSTAGRAM NEDEN ÇÖKTÜ?

Çok kullanılan sosyal medya platformu Facebook ile birlikte aynı şirket çatısı altında faaliyet gösteren WhatsApp ve Instagram'a 18.41 itibariyle erişilemiyor. Uygulamalara erişemeyen kullanıcılar, Twitter'dan mağduriyetlerini dile getirdiler.

Her iki sosyal medya platformuna masaüstünden de ulaşılamazken, şirketten konuyla ilgili resmi bir açıklamada bulunulmadı.

BAKANLIK: SORUN GLOBAL KAYNAKLI

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter'dan konuya ilişkin yaptığı paylaşımda " Whatsapp, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." dedi.

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