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5 kişiye mezar olan servisle ilgili korkunç iddia: Aracın kapısı iple bağlıydı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da 5 kişinin ölmesine neden olan servis kazasıyla ilgili skandal iddialar ortaya atıldı. Buna göre bozuk olan aracın kapısının iple bağlandığı öne sürüldü. Ayrıca aracın da 180 km hızla gittiği belirtildi.

Afyonkarahisar'da taşımalı eğitim öğrencilerini taşıyan servis minibüsü kaza yaptı. Feci kaza sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Olayın detaylarına ilişkin kan donduran iddialar ortaya atıldı. Bu iddialara göre aracın bozuk olan kapısı iple bağlandı.

5 çocuktan 2 kardeşin yengesi, eşinin servis şoförünü faciadan birkaç gün önce "Öğrenciler aracın içindeyken arabanın kapısı açıldı, ' Adalet bir gün çocukları öldüreceksin, arabaya çocukları bindirdikten sonra kapıyı inip örtmen lazım' dedi, babası ama bastı gitti, hiç dinlemeden" şeklinde uyardığını iddia etti.

İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyünde dün yaşanan korkunç kazada5 kişi öldü, 5'i ise yaralandı. Olayda hayatını kaybeden İsmail ve Nisa Eser isimli kardeşlerin yakınları olayla ilgili şok iddialara ortaya attı. Eser kardeşlerin halası Kadriye Tek, yaşadıklarının acının tarifinin olmadığını dile getirerek, "Yandık biz, çoluğumuz çocuğumuz hep gitti. Köyümüz yandı, çoluğumuzun çocuğumuzun hiç bir tane şeyi yok. Kaç senedir öğretmen ataması yapmadılar. Yandık biz yandık, öldük" dedi.

5 kişiye mezar olan servis kazasıyla ilgili 'Bozuk kapı iple bağlandı' iddiası

Servis aracının kapısının bozuk olduğunu ve iple bağlandığını öne süren Tek, aracın kaza anında hızının da yüksek olduğunu öne sürdü. Tek, "Kapısıiple bağlanıyormuş, zaten 180 ile gidiyormuş, böyle yerde 180 ile gidilir mi? Birisi veteriner olmak istiyordu, birisi hemşire olmak istiyordu. İsmail veteriner olmak istiyordu" diye konuştu.

Eser kardeşlerin babası Cemil Eser ise diğer oğlunun o gün hasta olduğu için okula gitmediğini ve bu sayede kazadan kurtulduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bu da (oğlunu göstererek) ölecekti, hasta olmasa. Annesi yalnız kalmasın diye, ben annemi getirmeye gidiyordum Afyon'a. Bunu koydum 'annenin yanında kal' dedim. Ne yapayım ben, yandım bittim, duvarlarım çöktü benim. 'Çocuğu salmayacağız' dedik, bu sefer arkamızdan ceza gönderiyorlar."

Ölen Eser kardeşlerin yengesi Keziban Eser ise eşinin faciadan önce servis şoförü Adalettin T.'yi aracın kapısının kapalı olmadığı için uyardığını dile getirerek, "Minibüste buradan geçti. Öğrenciler içinde doluyken arabanın kapısı açıldı. Eşim bağırdı 'Adalet bir gün çocukları öldüreceksin, arabaya çocukları bindirdikten sonra kapıyı inip örtmen lazım' dedikten sonra bastı gitti, hiç dinlemeden bizi. En fazla 3-4 gün oldu uyaralı. Bundan sonra öğretmen gelmedikten sonra hiç kimse çocuklarını okula göndermeyecek" dedi.

5 kişiye mezar olan servisle ilgili korkunç iddia: Aracın kapısı iple bağlıydı
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