5'inci kattan düşüp ölen trans birey Nefes'in sevgilisi: Uyuşturucu etkisindeydik - Haberler
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5'inci kattan düşüp ölen trans birey Nefes'in sevgilisi: Uyuşturucu etkisindeydik

Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Haberler | Güncel
5'inci kattan düşüp ölen trans birey Nefes'in sevgilisi: Uyuşturucu etkisindeydik

İZMİT'te, tartışma sırasında 5'inci kattaki evinin penceresinden düşen trans birey Nefes Balkan'ın (28) ölümüyle ilgili tutuklanan sevgilisi Tunahan Türker'in ifadesi ortaya çıktı.

KOCAELİ (DHA) - İZMİT'te, tartışma sırasında 5'inci kattaki evinin penceresinden düşen trans birey Nefes Balkan'ın (28) ölümüyle ilgili tutuklanan sevgilisi Tunahan Türker'in ifadesi ortaya çıktı. Olay sırasında uyuşturucu etkisinde olduklarını belirten Türker, Kavga ettikten sonra Nefes'in kendisini pencereden attığını, engel olamadığını öne sürdü.

Olay, salı gecesi, Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, trans birey Nefes Balkan ile sevgilisi Tunahan Türker arasında tartışma çıktı. Bir süre devam eden tartışmada Nefes Balkan, 5'inci kattaki evinin penceresinden beton zemine düştü. Olayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Nefes Balkan, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Balkan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olay sırasında evde bulunan sevgilisi Tunahan Türker, gözaltına alındı. Polisin yaptığı inceleme sonucu evde bazı eşyaların hasar gördüğü belirlenince arbede yaşanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Türker, adliyeye sevk edilirken, sağ elinden yaralandığı ve sargıya alındığı dikkat çekti. Türker, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

'PENCEREYE KOŞTU, ENGEL OLAMADIM'

Soruşturma kapsamında 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla tutuklanan Tunahan Türker'in ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde, olay anında alkol ve uyuşturucu madde etkisinde olduklarını belirten Türker'in, "Olay gecesi Nefes ile kavga ettik daha sonra kendisini pencereden atmaya çalıştı, ben engel oldum. Yine tartışmaya devam ettik. Bir anda pencereye koştu ve ben engel olamadım" dediği öğrenildi.


5'inci kattan düşüp ölen trans birey Nefes'in sevgilisi: Uyuşturucu etkisindeydik

5'inci kattan düşüp ölen trans birey Nefes'in sevgilisi: Uyuşturucu etkisindeydik

5'inci kattan düşüp ölen trans birey Nefes'in sevgilisi: Uyuşturucu etkisindeydik

5'inci kattan düşüp ölen trans birey Nefes'in sevgilisi: Uyuşturucu etkisindeydik

5'inci kattan düşüp ölen trans birey Nefes'in sevgilisi: Uyuşturucu etkisindeydik

5'inci kattan düşüp ölen trans birey Nefes'in sevgilisi: Uyuşturucu etkisindeydik

5'inci kattan düşüp ölen trans birey Nefes'in sevgilisi: Uyuşturucu etkisindeydik

5'inci kattan düşüp ölen trans birey Nefes'in sevgilisi: Uyuşturucu etkisindeydik

5'inci kattan düşüp ölen trans birey Nefes'in sevgilisi: Uyuşturucu etkisindeydik

Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Son Dakika Haberleri
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Haber: 5'inci kattan düşüp ölen trans birey Nefes'in sevgilisi: Uyuşturucu etkisindeydik - Haberler
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