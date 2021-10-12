28 Ekim ve 29 Ekim günleri hakkında meraklı arayış başladı. 29 Ekim'in yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlarımız ve öğrencilerimiz 29 Ekim resmi tatil mi, okullar tatil mi diye aratmakta. Yılın son milli bayramı ve resmi tatili olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, çalışanlarla öğrencilerin gündeminde yer almakta. Peki, 29 Ekim okullar tatil mi? 28 Ekim ve 29 Ekim resmi tatil mi? Cumhuriyet Bayramı 4 gün tatil olacak mı? İşte detaylar haberimizde...

29 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun'un 1. maddesinde "1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder." denilmektedir. Bu tarihte tüm iş yerleri, üniversiteler ve okullar resmi tatil yapmaktadır.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ - 29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmi tatildir.

29 EKİM HANGİ GÜNE DENK GELİYOR VE KAÇ GÜN TATİL?

Bu yıl 29 Ekim Cuma gününe denk gelmektedir. Perşembe günü de yarım gün olması sebebiyle hafta sonu ile birleştiği takdirde üç buçuk gün izin kullanılabilir.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ÖNEMİ

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet'in ilanı günü yeni Türk Devleti'nin bayramı ilan edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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