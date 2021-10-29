29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

AA / Şeyhmus Adsız - Haberler | Güncel
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Mazıdağı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Mazıdağı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

???????Cumhuriyet Meydanında düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Kaymakam Mustafa Görmüş, törende öğrencilerin ve protokolün bayramını kutladı, öğrenciler şiirler okudu, çeşitli gösteriler yapıldı, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kaymakam Görmüş, Cumhuriyetin 98. yıl dönümünü milletçe büyük bir gurur ve coşku içerisinde kutladıklarını belirterek, Cumhuriyeti ayakta tutan yegane kuvvetin milletin kendisi olduğunu belirtti.

AA / Şeyhmus Adsız - Son Dakika Haberleri
Atatürk Kültür Merkezi bugün 'Sinan' eseriyle sanatseverlerle buluşacak

Atatürk Kültür Merkezi bugün "Sinan" eseriyle sanatseverlerle buluşacak

 Türk askeri yine kendisine hayran bıraktı! Vatan Caddesi'ndeki gösteriden nefes kesen fotoğraflar

Türk askeri yine kendisine hayran bıraktı! Vatan Caddesi'ndeki gösteriden nefes kesen fotoğraflar

 KAR ALTINDA PALANDÖKEN'İN ZİRVESİNE 'CUMHURİYET' TIRMANIŞI

KAR ALTINDA PALANDÖKEN'İN ZİRVESİNE 'CUMHURİYET' TIRMANIŞI
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title