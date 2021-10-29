29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Mazıdağı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

???????Cumhuriyet Meydanında düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Kaymakam Mustafa Görmüş, törende öğrencilerin ve protokolün bayramını kutladı, öğrenciler şiirler okudu, çeşitli gösteriler yapıldı, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kaymakam Görmüş, Cumhuriyetin 98. yıl dönümünü milletçe büyük bir gurur ve coşku içerisinde kutladıklarını belirterek, Cumhuriyeti ayakta tutan yegane kuvvetin milletin kendisi olduğunu belirtti.

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