29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Dolayısıyla Çelenk Sunma Töreni Düzenledi.

ERZİNCAN (Habermetre) - Erzincan Belediyesi önünde düzenlenen törene; Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincan Milletvekili Sayın Süleyman Karaman, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Erzincan Belediye Başkanı Sayın Bekir Aksun, 59 Topçu Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kasa, Erzincan Eski Milletvekili Sebahattin Karakelle, kamu kurum müdürleri, siyasi parti il temsilcileri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, gaziler ile askeri erkan ve öğrenciler katıldı.

Erzincan Valiliği, 3. Ordu Komutanlığı ve Erzincan Belediyesi çelenklerinin sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından tören sona erdi.

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