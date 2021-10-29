29 Ekim 2021 Trt1 Yayın Akışı
29 Ekim 2021 Cuma günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
02:35 Bizim Köyün Kızları
04:30 Su Savaşları
05:25 Dünya Hali
05:50 Tek Yürek
09:05 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
10:00 Anıtkabir'den Naklen Yayın
10:25 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
11:00 Ya İstiklal Ya Ölüm
14:30 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel
16:00 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kıbrıs Zafere Doğru
23:45 Gönül Dağı
InterSinema.com - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet