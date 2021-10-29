29 Ekim 2021 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

02:35 Bizim Köyün Kızları

04:30 Su Savaşları

05:25 Dünya Hali

05:50 Tek Yürek

09:05 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

10:00 Anıtkabir'den Naklen Yayın

10:25 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

11:00 Ya İstiklal Ya Ölüm

14:30 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel

16:00 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kıbrıs Zafere Doğru

23:45 Gönül Dağı

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