Türkiye'nin önemli günleri arasında yer alan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına kısa bir süre kaldı. Resmi tatiller arasında yer alan 29 Ekim'de 1,5 gün boyunca kamu kurumları ve çok sayıda kuruluş çalışmayacaklar. Bu doğrultuda eczanelerin 28 Ekim ve 29 Ekim tarihlerinde çalışıp çalışmayacağını merak edenler araştırmalarda bulunuyor. 28 Ekim günü eczanelerin açık olup olmayacağı konusu ve yarım gün mü olacak konusu araştırılmakta. Resmi tatillerde özel sektör dahil tatil olmakta. Peki, 28 Ekim günü eczaneler yarım gün mü, tam gün mü merak ediliyor. Peki, 28 Ekim Eczaneler yarım gün mü? 29 Ekim'de eczaneler açık mı, kapalı mı 2021? İşte detaylar haberimizde...

28 EKİM ECZANELER AÇIK MI, YARIM GÜN MÜ, TATİL Mİ 2021?

28 Ekim günü eczaneler öğle saatlerine kadar, kısaca yarım gün hizmet verecekler. Öğle saatlerinden itibaren ise tatil olacak ve hizmet vermeyecek. 28 Ekim günü sadece nöbetçi eczaneler vatandaşlara hizmet verecekler.

29 EKİM'DE ECZANELER AÇIK MI, KAPALI MI 2021?

29 Ekim Cuma günü eczaneler kapalı olacak. Sadece nöbetçi eczaneler vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürecekler.

Eczaneler söz konusu bu 1,5 günde nöbetçi eczaneler vatandaşlara hizmet verecek.

Bizlerde İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde vatandaşlara hizmet verecek olan eczanelerin listesini yayınladık. Öte yandan yaşadığınız ildeki nöbetçi eczaneyi öğrenmek için ilinizdeki Eczacılar Odasının internet sitesinden nöbetçi eczaneler seçeneğine tıklayarak öğrenebilirsiniz.

28 EKİM ÖZEL SEKTÖR İÇİN TATİL Mİ?

Cumhuriyetimizin 98. Yıldönümü olan 29 Ekim 2021 tarihi öncesi, 28 Ekim Perşembe günü için son durum özel sektör çalışanları tarafından araştırılıyor. 1925 yılından beri bayram olarak kutlanan 29 Ekim tam gün, 28 Ekim ise yarım gün resmi tatildir.

28 EKİM DEVLET DAİRELERİ YARIM GÜN MÜ?

Cumhuriyetimizin 98. yıldönümünün kutlanacağı bayram öncesindeki gün olan 28 Ekim de tatil olarak yer olarak yer alıyor. 28 Ekim 2021 günü kamu kurumları yarım gün çalışacak. 28 Ekim Çarşamba yarım gün, 29 Ekim Cuma tam gün tatil yapılacak. Hastaneler, devlet daireleri kapalı olacak.

28 EKİM HANGİ GÜNE DENK GELİYOR VE KAÇ GÜN TATİL?

Bu yıl 29 Ekim Cuma, 28 Ekim Perşembe gününe denk gelmektedir. Perşembe günü de yarım gün olması sebebiyle hafta sonu ile birleştiği takdirde üç buçuk gün izin kullanılabilir.

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