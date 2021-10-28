24Erzincanspor teknik direktörü Kılıç istifa etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

24Erzincanspor teknik direktörü Kılıç istifa etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
24Erzincanspor teknik direktörü Kılıç istifa etti

, Ligde kötü günler geçiren ve Ziraat Türkiye Kupasından da elenen 24Erzincanspor'un teknik direktörü Erman Kılıç, istifa etti.

, Ligde kötü günler geçiren ve Ziraat Türkiye Kupasından da elenen 24Erzincanspor'un teknik direktörü Erman Kılıç, istifa etti.

2. Lig takımlarından 24Erzincanspor teknik direktörü Erman Kılıç, istifa etti. Ligde oynadığı 8 maçta 7 puan toplayabilen ve 16'ncı sırada yer alan 24Erzincanspor, Ziraat Türkiye Kupasında da 52 Orduspor'a 3-1'lik skorla yenilerek elendi.

24Erzincansporlu taraftarların kötü gidişat karşısında yönetim ve teknik heyete yönelik artan tepkileri üzerine akşam saatlerinde kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teknik direktör Erman Kılıç ile kendi isteği ile yollar ayrıldı" açıklaması yapıldı.

(Emin Ferhat Sevilir-İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Dizilerden etkilenen vatandaşlar soyadlarını 'Alemdar' ve 'Çakırbeyli' yapmak istiyor

Dizilerden etkilenen vatandaşlar soyadlarını "Alemdar" ve "Çakırbeyli" yapmak istiyor

 MSB'den 'F-35' açıklaması

MSB'den 'F-35' açıklaması

 Son dakika haber | Türkiye'de 26 bin 896 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 210 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haber | Türkiye'de 26 bin 896 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 210 kişi hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title