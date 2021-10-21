21 Ekim Perşembe yayın akışı! Bugün hangi diziler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bu akşam neler var?
21 Ekim Perşembe 2021 günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. gelecek? Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Ada Masalı, Aşk Mantık İntikam, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Bir Zamanlar Kıbrıs, İkimizin Sırrı, Masterchef, Baht Oyunu, EDHO, Kalp Yarası, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Yalancı, Kırmızı Oda, Barbaroslar, Son Yaz yeni bölümü olacak mı? Bugün hangi diziler var? İşte 21 Ekim Perşembe TV8, Star TV, Kanal D, FOX TV ve TRT 1 yayın akışı!
Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 21 Ekim Perşembe yayın akışı Bugün hangi diziler var? 21 Ekim Perşembe Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 21 Ekim Perşembe ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! İşte detaylar haberimizde...
21 EKİM YAYIN AKIŞI | TELEVİZYONDA NE VAR?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:10 Senin Hayatın
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
- 00:15 Yalancı
- 02:45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 04:30 Yeni Gelin
ATV YAYIN AKIŞI
- 16:20 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Bir Zamanlar Çukurova (Yeni Bölüm)
- 00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
- 01:40 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 03:55 Maraşlı
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 15:45 Ece Üner İle Susma
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Camdaki Kız (Yeni Bölüm)
- 00:15 Yargı
- 03:15 Gelinim Mutfakta
- 05:00 Ece Üner İle Susma
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 16:00 Fulya İle Umudun Olsun
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
- 20:00 Evlilik Hakkında Her Şey
- 22:45 Kanunsuz Topraklar
- 01:30 Masumiyet
- 04:00 Kefaret
- 06:00 Son Yaz
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 16:00 Kiralık Aşk
- 18:30 Star Ana Haber
- 20:00 Fındık İşi (Yabancı Sinema)
- 22:30 Fındık İşi (Yabancı Sinema)
- 23:30 Ada Masalı
- 02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 03:00 Güzel Köylü
- 05:00 Kiralık Aşk
TV8 YAYIN AKIŞI
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
- 00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 03:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
- 05:00 Yerli Dizi
TRT1 YAYIN AKIŞI
- 16:45 Seksenler
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı
- 23:45 Kıbrıs Zafere Doğru
- 02:50 Bizim Köyün Kızları
- 04:55 Seksenler