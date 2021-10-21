21 Ekim Perşembe yayın akışı! Bugün hangi diziler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bu akşam neler var?

Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 21 Ekim Perşembe yayın akışı Bugün hangi diziler var? 21 Ekim Perşembe Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 21 Ekim Perşembe ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! İşte detaylar haberimizde...

21 EKİM YAYIN AKIŞI | TELEVİZYONDA NE VAR?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Yalancı

02:45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

04:30 Yeni Gelin

ATV YAYIN AKIŞI

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova (Yeni Bölüm)

00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

01:40 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

03:55 Maraşlı

KANAL D YAYIN AKIŞI

15:45 Ece Üner İle Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Camdaki Kız (Yeni Bölüm)

00:15 Yargı

03:15 Gelinim Mutfakta

05:00 Ece Üner İle Susma

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:00 Fulya İle Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Evlilik Hakkında Her Şey

22:45 Kanunsuz Topraklar

01:30 Masumiyet

04:00 Kefaret

06:00 Son Yaz

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:00 Kiralık Aşk

18:30 Star Ana Haber

20:00 Fındık İşi (Yabancı Sinema)

22:30 Fındık İşi (Yabancı Sinema)

23:30 Ada Masalı

02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

03:00 Güzel Köylü

05:00 Kiralık Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

05:00 Yerli Dizi

TRT1 YAYIN AKIŞI

16:45 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı

23:45 Kıbrıs Zafere Doğru

02:50 Bizim Köyün Kızları

04:55 Seksenler

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