2021 YLSY Yurt Dışı Lisansüstü Eğitim Burs Başvuruları Hakkında Duyuru - Haberler
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2021 YLSY Yurt Dışı Lisansüstü Eğitim Burs Başvuruları Hakkında Duyuru

Habermetre - Haberler | Toplum
2021 YLSY Yurt Dışı Lisansüstü Eğitim Burs Başvuruları Hakkında Duyuru

YLSY kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla, yüksek lisans ve/veya doktora öğrenimi görmek üzere yurt dışına 358 öğrenci gönderilecektir.

YLSY kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla, yüksek lisans ve/veya doktora öğrenimi görmek üzere yurt dışına 358 öğrenci gönderilecektir.

Adaylar, başvurularını 21 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında REBUS (Resmi Burslu Öğrenci Sistemi-http://rebus. meb. gov. tr) üzerinden yapabilir.

2021-YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu'na ulaşmak için tıklayınız.

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