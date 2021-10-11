2021 YLSY Yurt Dışı Lisansüstü Eğitim Burs Başvuruları Hakkında Duyuru
YLSY kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla, yüksek lisans ve/veya doktora öğrenimi görmek üzere yurt dışına 358 öğrenci gönderilecektir.
YLSY kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla, yüksek lisans ve/veya doktora öğrenimi görmek üzere yurt dışına 358 öğrenci gönderilecektir.
Adaylar, başvurularını 21 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında REBUS (Resmi Burslu Öğrenci Sistemi-http://rebus. meb. gov. tr) üzerinden yapabilir.
2021-YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu'na ulaşmak için tıklayınız.
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