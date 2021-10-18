2021 Yılı Okullar Geleceğin Ortakları (PASCH) Girişimi Konferansı Gerçekleştirildi

ANKARA (Habermetre) - Bakanlığımız ve Goethe Institut Ankara'nın iş birliğinde düzenlenen PASCH Konferansı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burcu Eyisoy Dalkıran, Bakanlık temsilcileri, Almanya Ankara Büyükelçiliği ve Goethe Institut Ankara yetkilileri ile PASCH Okulları Müdürleri ve Almanca öğretmenlerinin katılımıyla çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Konferansta, Girişim kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler ile yeni eğitim öğretim yılında gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin görüş alış verişinde bulunuldu.

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