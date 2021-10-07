2021 YDS/3 ne zaman? YDS/3 başvuruları ne zaman? YDS/3 başvurusu nasıl yapılır? - Haberler
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2021 YDS/3 ne zaman? YDS/3 başvuruları ne zaman? YDS/3 başvurusu nasıl yapılır?

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2021 YDS/3 ne zaman? YDS/3 başvuruları ne zaman? YDS/3 başvurusu nasıl yapılır?

2021 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) /3 sınavı YDS/1 ve YDS/2 sınavlarının tarihlerinin açıklanmasının ardından merak konusu oldu. Peki, 2021 YDS/3 ne zaman? YDS/3 başvuruları ne zaman? YDS/3 başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

ÖSYM tarafından her yıl, o sene içerisinde yapılacak sınavların tarihleri açıklanmaktadır. 2021 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)/3 sınavı YDS/1 ve YDS/2 sınavlarının tarihlerinin açıklanmasının ardından merak konusu oldu. Peki, 2021 YDS/3 ne zaman? YDS/3 başvuruları ne zaman? YDS/3 başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

Başvuru Tarihi: 25.02.2021 10:00 - 08.03.2021 23:59

Sınav Tarihi: 18.04.2021 10:15

Geç Başvuru Tarihi: 16.03.2021 - 16.03.2021 23:59 Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Sonuç Tarihi: 07.05.2021 Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Başvuru Tarihi: 20.08.2021 10:00 - 31.08.2021 23:59

Sınav Tarihi: 10.10.2021 10:15

Geç Başvuru Tarihi: 08.09.2021 - 08.09.2021 23:59

Sonuç Tarihi: 02.11.2021

2021 ÖSYM takviminde 2021 YDS/3 başvuru veya sınav tarihleri yer almamaktadır.

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Haber: 2021 YDS/3 ne zaman? YDS/3 başvuruları ne zaman? YDS/3 başvurusu nasıl yapılır? - Haberler
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