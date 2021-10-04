2021 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu - Haberler
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2021 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu

İhlas Haber Ajansı / Metin Altınışık - Haberler | Güncel

- 2021 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu 2021 Nobel Tıp Ödülü, David Julius ve Ardem Patapoutian'a verildi.

- 2021 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu

STOCKHOLM - 2021 Nobel Tıp Ödülü, David Julius ve Ardem Patapoutian'a verildi.

2021 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu. Bu yılki Tıp Ödülü, ısı ve temas reseptörlerini keşiflerinden dolayı David Julius ve Ardem Patapoutian'a verildi. Nobel Komitesi tarafından yapılan açıklamada, "Sıcağı, soğuğu ve dokunuşu hissetme yeteneğimiz hayatta kalmak için çok önemli ve çevremizdeki dünyayla etkileşimimizin temelini oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Profesör Julius, California Üniversitesinde Patapoutian ise California'ya bağlı La Jolla'daki Scripps Araştırma Enstitüsü'ne bağlı Howard Hughes Tıp Enstitüsü'nde profesör olarak görev yapıyor.

2021 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu

2021 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu

2021 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu

2021 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu
İhlas Haber Ajansı / Metin Altınışık - Son Dakika Haberleri
2021 Nobel Tıp Ödülü'nü David Julius ve Ardem Patapoutian kazandı

2021 Nobel Tıp Ödülü'nü David Julius ve Ardem Patapoutian kazandı

 Son dakika haberi: 2021 Nobel Tıp Ödülü'nü 'ısı ve temas reseptörlerini keşiflerinden' ötürü David Julius ve Ardem Patapoutian kazandı.

Son dakika haberi: 2021 Nobel Tıp Ödülü'nü "ısı ve temas reseptörlerini keşiflerinden" ötürü David Julius ve Ardem Patapoutian kazandı.

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Haber: 2021 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu - Haberler
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