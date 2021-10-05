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2021 Nobel Fizik Ödülü'nü Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann ve Giorgio Parisi kazandı

AA / Gamze Türkoğlu Oğuz - Haberler | Güncel
2021 Nobel Fizik Ödülü'nü Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann ve Giorgio Parisi kazandı

2021 Nobel Fizik Ödülü'nü, üç bilim insanı Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann ve Giorgio Parisi kazandı.

2021 Nobel Fizik Ödülü'nü, üç bilim insanı Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann ve Giorgio Parisi kazandı.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, bu yılki ödülün bir yarısının Japon meteorolog ve klimatolog Manabe ile Alman oşinograf ve iklim modelleyicisi Hasselmann'a, diğer yarısının da İtalyan teorik fizikçi Parisi'ye layık görüldüğü açıklandı.

"Dünya'nın ikliminin fiziksel modellemesini yapan, küresel ısınmayı hatasız öngören ve değişkenliğini ölçen" Manabe ve Hasselmann'ın "karmaşık sistemlerin kavranmasına ezber bozan katkı sundukları" bildirildi.

Parisi'nin de "atomdan gezegen ölçeğine kadar fiziksel sistemlerde dalgalanmalar ve düzensizliğin etkileşimini keşfinden" ötürü ödüle layık görüldüğü belirtildi.

Nobel Fizik Ödülü, 2020'de kara deliklerin keşfine katkı sağlayan çalışmalarından ötürü İngiliz matematiksel fizikçi Roger Penrose, Alman astrofizikçi Reinhard Genzel ve Amerikalı gök bilimci Andrea Ghez arasında paylaştırılmıştı.

Ghez, 1901'den bu yana ödülü kazanan dördüncü kadın olmuştu. 1903'te Marie Curie, 1963'te Maria Goeppert-Mayer ve 2018'de Dana Strickland Nobel Fizik Ödülü'nü kazanmıştı.

Ödül, 2019'da da "evrenin yapısının ve geçmişinin anlaşılmasına yardımcı olan keşiflerinden" ötürü Kanadalı fizikçi ve teorik kozmolog James Peebles, İsviçreli astrofizikçi Michel Mayor ile İsviçreli gök bilimci Didier Queloz'e verilmişti.

Nobel Fizik Ödülü, 1901'den bu yana her yıl fizik alanında insanlığa önemli katkı sunan kişilere veriliyor.

Bundan 100 yıl önce 1921 yılında ödülü ünlü Alman fizikçi Albert Einstein kazanmıştı.

1915 yılında kristallerin yapılarını X ışınları yardımıyla analiz eden Lawrence Bragg, 25 yaşında Nobel Fizik Ödülü'nü babası William Henry Bragg ile paylaşmış ve bugüne kadar ödülü kazanan en genç fizikçi olmuştu.

Arthur Ashkin de 96 yaşında Nobel Fizik Ödülü'ne layık görülerek şimdiye kadar bu ödülü kazanan en yaşlı fizikçi unvanını kazanmıştı.

AA / Gamze Türkoğlu Oğuz - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri! 2021 Nobel Fizik Ödülü'nü üç bilim insanı Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann ve Giorgio Parisi kazandı.

Son dakika haberleri! 2021 Nobel Fizik Ödülü'nü üç bilim insanı Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann ve Giorgio Parisi kazandı.
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Haber: 2021 Nobel Fizik Ödülü'nü Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann ve Giorgio Parisi kazandı - Haberler
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