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2021 Magnum Porsche'yi kazandı? Magnum Porsche araba kazananlar belli oldu mu?

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2021 Magnum Porsche'yi kazandı? Magnum Porsche araba kazananlar belli oldu mu?

Magnum'un merakla beklenen çekiliş sonuçları açıklandı! Magnum çubuklarındaki şifreyi SMS olarak gönderen milyonlarca insan çekiliş sonuçlarını bekliyordu. Peki, 2021 Magnum Porsche'yi kazandı? Magnum Porsche araba kazananlar belli oldu mu?

Her yıl Magnum tarafından düzenlenen Porsche marka araba çekilişi sonuçlandı. Magnum'un merakla beklenen çekiliş sonuçları açıklandı! Magnum çubuklarındaki şifreyi SMS olarak gönderen milyonlarca insan çekiliş sonuçlarını bekliyordu. Peki, 2021 Magnum Porsche'yi kazandı? Magnum Porsche araba kazananlar belli oldu mu? Asil ve yedek üyeler kimler? İşte detaylar... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

2021 MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

  • Porsche Taycan 4S Elektrikli 2020 Model Otomobil - Carmine Kırmızı Asil Talihlisi

Yasemin Uslu - Bursa

  • Porsche Taycan 4S Elektrikli 2020 Model Otomobil - Metalik Dolomite Gümüş Asil Talihlisi

Osman Bilgiç - Niğde Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

  • Porsche Taycan 4S Elektrikli 2020 Model Otomobil - Carmine Kırmızı Yedek Talihlisi

Feyzi Özcan - Ankara

  • Porsche Taycan 4S Elektrikli 2020 Model Otomobil - Metalik Dolomite Gümüş Yedek Talihlisi

Kudret Kalaycı - İstanbul

Asil talihliler, başvuru için en geç 31.10.2021; yedek talihliler ise, en geç 15.11.2021 tarihine kadar kimlik fotokopileri, ikramiye kazandıkları okunabilir şifreli ürün çubukları ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr'ye veya U2 Tanıtım'a şahsen başvurmaları ve istenilen belgeleri tam ve eksiksiz teslim etmeleri halinde ikramiyelerini teslim almaya hak kazanacaklardır. Bu tarihlere kadar sunmazlarsa ikramiyelerini teslim alamazlar. İkramiye tesliminde, ikramiye kazanılan okunabilir şifreli ürün çubuğu ibrazı zorunludur. Şifreli ürün çubuğunun okunabilir şekilde saklanması katılımcıların sorumluluğundadır. İkramiye, çekilişle belirlenen talihlilere başvuru ve devir işlemleri tamamlandıktan sonra taahhüt edildiği şekilde verilecektir.

Kampanyada hediyeyi kazanmanız halinde şifreli ürün çubuğunun ibraz edilmesi isteneceğinden talihliler açıklanana kadar şifreli çubuğu okunabilir şekilde saklamanız gerekmektedir.

Kazanılan hediye nakit karşılığı olarak talep edilemez, hak devredilemez, nakde veya mala çevrilemez.

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