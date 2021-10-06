2 doz BioNTech olanlar 3. dozu ne zaman yaptıracak? Karar bugün yapılacak Bilim Kurulu'nda çıkacak - Haberler
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2 doz BioNTech olanlar 3. dozu ne zaman yaptıracak? Karar bugün yapılacak Bilim Kurulu'nda çıkacak

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 17.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. 2 doz BioNTech koronavirüs aşısı olanların 3. dozu ne zaman olacaklarına ilişkin kararın da verileceği toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

Önemli tavsiye kararlarının alındığı Bilim Kurulu Toplantısı bugün saat 17.00'de video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

Toplantıda, Sağlık Bakanlığı'nca Bilim Kurulu gündemine alınan "BioNTech'lilere 3'üncü doz aşının kimlere ne zaman yapılacağı" değerlendirilecek. Bunun için milyonlarca insandan alınan antikor sonuçlarına bakılacak. Buna göre, aşılama zamanının yaş, cinsiyet ve bağışıklığı baskılanmış kişilerde değişiklik gösterebileceği öğrenildi. Çalışmayla, iki doz Sinovac, 1 doz BioNTech aşısı olanların da yeniden ne zaman aşı olacakları belirlenecek.

Öte yandan güncel verilere göre dün ülke genelinde 29 bin 802 yeni vaka tespit edilirken, 228 kişi hayatını kaybetti.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 87.34, 2'nci doz ortalaması yüzde 73.23 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 54 milyon 214 bin 776, 2'nci dozda 45 milyon 454 bin 130 ve 3'üncü dozda 10 milyon 586 bin 681, toplamda ise 111 milyon 78 bin 323 aşı uygulandı.

2 doz BioNTech olanlar 3. dozu ne zaman yaptıracak? Karar bugün yapılacak Bilim Kurulu'nda çıkacak
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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