17 yaşındaki lise öğrencisi Derya kalbine yenildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

17 yaşındaki lise öğrencisi Derya kalbine yenildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
17 yaşındaki lise öğrencisi Derya kalbine yenildi

Hatay'da 17 yaşındaki lise öğrencisi Derya Karadağ, kronik kalp rahatsızlığından dolayı hayatını kaybetti.

HATAY (İHA) - Hatay'da 17 yaşındaki lise öğrencisi Derya Karadağ, kronik kalp rahatsızlığından dolayı hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İskenderun ilçesine bağlı Azganlık Mahallesinde kronik kalp rahatsızlığı bulunan İbni Sina Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Derya Karadağ tedavisi için Adana'daki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine sevk edildi.

Burada tedavi altına alınan ve 27 Ekim Çarşamba günü kalp ameliyatı olması planlanan Derya Karadağ, hayatını kaybetti,

Derya'nın cenazesi hastane morgundan alınarak Azganlık Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi. - HATAY

17 yaşındaki lise öğrencisi Derya kalbine yenildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Şahap Kavcıoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Edis Ziya Selçuk Tolga Akış
Spor Marcao Cristiano
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Güzel Sözler Yemek Tarifleri Sultan Selim Amelia Hamlin Hava Durumu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 17 yaşındaki lise öğrencisi Derya kalbine yenildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 11:14:56. #1.11#