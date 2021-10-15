17 yaşındaki lise öğrencisi Derya kalbine yenildi

HATAY (İHA) - Hatay'da 17 yaşındaki lise öğrencisi Derya Karadağ, kronik kalp rahatsızlığından dolayı hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İskenderun ilçesine bağlı Azganlık Mahallesinde kronik kalp rahatsızlığı bulunan İbni Sina Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Derya Karadağ tedavisi için Adana'daki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine sevk edildi.

Burada tedavi altına alınan ve 27 Ekim Çarşamba günü kalp ameliyatı olması planlanan Derya Karadağ, hayatını kaybetti,

Derya'nın cenazesi hastane morgundan alınarak Azganlık Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi. - HATAY

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