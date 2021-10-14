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13 yaşındaki kız, babasının beylik tabancasıyla kendini vurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

13 yaşındaki kız, babasının beylik tabancasıyla kendini vurdu Erzincan'da 13 yaşındaki ilköğretim 8. sınıf öğrencisi kız, asker babasının beylik tabancasıyla evde kalbinden kendisini vurdu.

ERZİNCAN (İHA) - 13 yaşındaki kız, babasının beylik tabancasıyla kendini vurdu

ERZİNCAN - Erzincan'da 13 yaşındaki ilköğretim 8. sınıf öğrencisi kız, asker babasının beylik tabancasıyla evde kalbinden kendisini vurdu.

Olay, Erzincan'ın Başbağlar mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sabah Mehmetçik Okuluna giden Yaren E., okuldan eve döndükten bir süre sonra silah sesi duyuldu. Apartman sakinlerinin ikametten silah sesi duyduklarını güvenlik güçlerine haber vermeleri üzerine olay yerine ilgili ekipler sevk edildi.

Evde yaralı halde bulunan Yaren E., ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sağlık ekipleri kıza kalp masajı yaparak hayatta kalmasını sağlamaya çalıştılar. Hastanede ameliyata alınan Yaren E., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, Yaren E.'nin uzman çavuş olan babasına ait beylik tabancayla kendisini vurarak yaşamına son verdiği üzerinde duruluyor.

Yaren E.'nin yaklaşık 2 ay önce babasının tayini nedeniyle Erzincan'a geldiği öğrenildi. Yaren E.'nin cenazesinin Niğde'de toprağa verileceği belirtildi.

13 yaşındaki kız, babasının beylik tabancasıyla kendini vurdu

13 yaşındaki kız, babasının beylik tabancasıyla kendini vurdu

13 yaşındaki kız, babasının beylik tabancasıyla kendini vurdu

13 yaşındaki kız, babasının beylik tabancasıyla kendini vurdu
İhlas Haber Ajansı / Senanur Erdoğan - Son Dakika Haberleri
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