12 Ekim 2021 League of Legends ücretsiz şampiyon rotasyonu - Haberler
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12 Ekim 2021 League of Legends ücretsiz şampiyon rotasyonu

Playerbros - Haberler | Gamegar
12 Ekim 2021 League of Legends ücretsiz şampiyon rotasyonu

League of Legends haftalık ücretsiz şampiyon rotasyonu!

League of Legends, 2009 yılında oyuncularla buluşan ve müthiş bir başarı yakalamış Moba türündeki bir oyun. Yaklaşık 40 adet şampiyonla başlayan oyunda şu an tam 157 şampiyon bulunuyor. Riot Games, oynanış derinliğini artırmak için her yıl en az 2 tane yeni şampiyonu oyuna ekliyor!

Bu kadar fazla şampiyon olan oyunda 157 şampiyonun hepsini açmak için yüzlerce hatta binlerce saat vakit geçirmeniz gerekiyor. Eğer ki oyuna yeni başlamışsanız bu şampiyonların tümünü para harcamadan açmak çok zor. Bunun zorluğunun farkında olan ekip, oyun çıktığı günden bu yana her hafta salı günleri oyunculara bir miktar ücretsiz şampiyon sunuyor. 1 hafta içerisinde de dereceli Oyunlar hariç bu şampiyonları oynayabiliyorsunuz.

İşte karşınızda League of Legends 12-19 Ekim ücretsiz şampiyon rotasyonu:

Aphelios

Cassiopeia

Draven

Galio

Heimerdinger

Irelia

Katarina

Kha'zix

Lissandra

Maokai

Morgana

Nunu

Ornn

Rakan

Teemo

Warwick

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Haber: 12 Ekim 2021 League of Legends ücretsiz şampiyon rotasyonu - Haberler
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