1075 yıl hapis cezası olan Adnan Oktar hapishanede imaj değiştirdi! İşte yeni görüntüsü
Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel
Suç amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, cinsel saldırı gibi suçlardan 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar, imaj değiştirdi. Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Oktar'ın son hali, Instagram hesabından paylaşıldı.
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Suç amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, cinsel saldırı gibi suçlardan bin 75 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar, bu kez de yeni imajıyla gündemde.
SAKALLARINI VE SAÇLARINI UZATMIŞ
Adnan Oktar cezaevinde imaj değişikliği yaptı. Sakallarını uzatan Oktar'ın yeni halini, 'kedicik' ismiyle bilinen kadın müritleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Oktar'ın saç ve sakallarını uzattığı görülürken söz konusu fotoğrafın tarihinin 12 Ekim 2021 olduğu yazıldı. Oktar hayranları ise fotoğrafı paylaşarak övgü dolu ifadelerde bulundular.
İşte o paylaşım:
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