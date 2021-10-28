100 yaşındaki Pakize Başaran: 28 günlük bebeğimle cumhuriyet kutlamalarına gittim

MERİÇ, EDİRNE (DHA) - BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde yaşayan, 2 yıl önce yaşamını yitiren yönetmen Tunç Başaran ile oyuncu Meriç Başaran'ın annesi, öykü ve roman yazarı 100 yaşındaki Pakize Başaran, eski Cumhuriyet Bayramlarını anlattı. 1938 yılında Tunç Başaran 28 günlükken çocuğunu alarak İstanbul'daki Beyazıt Meydanı'nda gerçekleştirilen kutlamalara katıldığını anlatan Pakize Başaran, geçmişte insanların birbirine kartpostal göndererek Cumhuriyet Bayramını kutladığını söyledi.

Henüz 17 yaşındayken oğlu Tunç Başaran'ı alarak katıldığı bayram kutlamasını anlatan Başaran, "Benim oğlum Tunç Başaran 1938 Ekim doğumluydu ve 29 Ekim'de de Beyazıt Meydanı'nda Cumhuriyet Bayramı kutlamaları vardı. Biz Fatih'te oturuyorduk. Bütün Fatih, Beyazıt, bayramı kutlamak için orada toplanmıştı. Evde de kayınvalidem var, ben tutturdum 'Oğlumu alacağım, bayrama gideceğim' diye. Bana kayınvalidem 'kızım daha çocuk bir aylık olmadı daha dur bakalım' dedi. Ben gideceğim diye tutturdum. Görümcemi aldım ve Beyazıt'a geldim ki, o Beyazıt Şehzade başını geçmiş, Saraçhane'ye kadar kalabalık. Kürsüye çıkan büyüklerimiz, konuşmalar yapılıyor, marşlar çalınıyor" dedi.