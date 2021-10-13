10 aylık bebeğin üzerine çaydanlık devrildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

10 aylık bebeğin üzerine çaydanlık devrildi

İhlas Haber Ajansı / Şahap Gürler - Haberler | Sağlık

10 aylık bebeğin üzerine çaydanlık devrildi Ağrı'da üzerine kaynar su dökülen 10 aylık İsmail Sencer bebek Erzurum'da tedavi altına alındı.

ERZURUM (İHA) - 10 aylık bebeğin üzerine çaydanlık devrildi

ERZURUM - Ağrı'da üzerine kaynar su dökülen 10 aylık İsmail Sencer bebek Erzurum'da tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 4 Ekim tarihinde Ağrı merkez Taştekne Mahallesi'nde yaşanan olayda evde yakınlarının çay içtiği sırada çaydanlığı çekerek devirmesi sonucu elinden ve ayağında yanık oluştu. Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Merkezinde İsmail Sencer bebeğin tedavisine devam ediliyor.

Anne Sümeyra Doğan, "Ben mutfaktaydım. O sırada kayınvalidemler çay içiyorlardı. İsmail Sencer demliği çekerek devirmiş. Elinde yanmadan dolayı şişme oldu. Emeklemeye yeni başlamıştı. Çok şükür şu an durumu daha iyiye gidiyor. Yeni emekleyen yeni yürümeye başlayan çocuklara anneler çok dikkat etmeli. Biz ihmal ettik. Önce bardakları mutfağa götürdüm. Keşke önce çaydanlığı götürseydim" diye konuştu.

10 aylık bebeğin üzerine çaydanlık devrildi

10 aylık bebeğin üzerine çaydanlık devrildi

10 aylık bebeğin üzerine çaydanlık devrildi

10 aylık bebeğin üzerine çaydanlık devrildi
İhlas Haber Ajansı / Şahap Gürler - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Işıl Sergen Düm Tek Tek Demet Akalın Okan Bayülgen
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Sergio Perez Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Derya Yanık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 10 aylık bebeğin üzerine çaydanlık devrildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 09:32:02. #1.17#