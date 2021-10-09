0 kan grubunda olanlar yaşadı! Tansiyon ve kansere daha az yakalanıyorlar

Uzmanların uzun yıllardır üzerinde çalıştığı kan gruplarıyla ilgili şaşırtan sonuçlar elde edilmeye devam ediyor. Genetik yapısı nedeniyle hastalığa yakalanma ihtimalleriyle ilişkilendirilen kan gruplarıyla ilgili yapılan son araştırmadan çarpıcı sonuçlar çıktı. Araştırmaya göre 0 kan grubuna sahip insanlar, diğer kan gruplarına göre hastalıklara karşı daha dirençli.

HASTALIKLARA ETKİSİ VAR

NTV'de yer alan habere göre Londra Üniversitesi'ne bağlı Royal Holloway Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre birçok hastalığın sebebi kan grupları olabilir. Çalışmada tansiyon, bulaşıcı hastalıklara yakalanma ihtimali ve kanser riski de dahil olmak üzere birçok hastalığın sebebinin kan grupları olabileceği belirtildi.

AB GRUBU 5 KAT DAHA RİSKLİ

Araştırmada, kan grubunu belirleyen genlerin aynı zamanda CVT adı verilen beyinde kan pıhtılaşması riski ile de bağlantılı olduğu aktarıldı. 882 kişi üzerinde yapılan çalışmada araştırmacılar, AB kan grubuna sahip kişilerin CVT riskinin diğer gruplara göre ortalama 5.6 kat daha fazla olduğunu, 0 kan grubuna sahip kişilerin ise yarı yarıya daha az riskte olduğunu raporladı.

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