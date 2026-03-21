Survivor yarışmasıyla geniş kitleler tarafından tanınan Aleyna Kalaycıoğlu'nun özel hayatı, özellikle de ailesi, son dönemde kamuoyunun yoğun ilgisini çekiyor. Bu ilginin merkezinde ise annesi Zuhal Kalaycıoğlu yer alıyor. Peki, Zuhal Kalaycıoğlu kimdir? Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu kaç yaşında, nereli? Detaylar..

ZUHAL KALAYCIOĞLU KİMDİR?

Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi olan Zuhal Kalaycıoğlu, özellikle kızının Survivor 2021 sezonundaki çıkışıyla birlikte kamuoyunda tanınmaya başladı. Magazin gündeminde yer alan gelişmeler ve yaptığı açıklamalar sayesinde ismi daha geniş kitleler tarafından duyuldu.

Son dönemde, Aleyna Kalaycıoğlu ile eski sevgilisi Canbay arasında yaşanan olaylara dair iddialarıyla dikkat çeken Zuhal Kalaycıoğlu, bu süreçte medyanın odağında yer aldı. Özellikle İstanbul'da meydana gelen ve rapçi Canbay'ın da bulunduğu araca yönelik silahlı saldırı sonrası yürütülen soruşturma kapsamında yaşanan gelişmeler, kamuoyunun ilgisini daha da artırdı.

Bu olayda Kars 36 Spor'un genç futbolcusu Kubilay Kaan Kunduracı'nın hayatını kaybetmesi, sürecin ciddiyetini artırırken; olayla ilgili yürütülen soruşturmada Canbay ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun gözaltına alınması da gündemde geniş yer buldu. Tüm bu gelişmeler, Zuhal Kalaycıoğlu'nun da merak edilmesine neden oldu.

ZUHAL KALAYCIOĞLU KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Zuhal Kalaycıoğlu, 1 Eylül 1977 tarihinde dünyaya gelmiştir. Bu bilgi doğrultusunda yaş hesaplaması yapılabilmektedir.

Aslen Yalovalı olduğu belirtilen Zuhal Kalaycıoğlu, yaşamını İstanbul'da sürdürmektedir. Yalova kökenli olması, biyografik araştırmalarda öne çıkan önemli detaylardan biridir.

İstanbul'da yaşamını devam ettirmesi ise hem kızının kariyer süreci hem de medyada yer alan gelişmeler açısından dikkat çeken bir diğer unsurdur.

ZUHAL KALAYCIOĞLU NE İŞ YAPIYOR?

Zuhal Kalaycıoğlu'nun mesleğine dair kamuoyuna yansımış net ve doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle, mevcut veriler ışığında meslek hayatına ilişkin kesin bir değerlendirme yapmak mümkün değildir.